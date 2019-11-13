Türkan Teke İşitme Engelliler Taekwondo'da Avrupa İkincisi

13.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:32

Antalya'da yapılan Taekwondo İşitme Engelliler Deaf Olimpik Avrupa Şampiyonasında Türkan Teke, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu.



Taekwondo İşitme Engelliler Deaf Olimpik Avrupa Şampiyonası 11 - 12 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.



Müsabakalara Türkiye'yi temsilen katılan Kayserili sporcu Türkan Teke katıldı ve büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikinciliği elde etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa Şampiyonasından ikincilik elde ederek Gümüş madalyanın sahibi olan sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA