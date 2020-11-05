Türkali 1 kuyusu nerede? Türkali 1 sondaj kuyusu hangi bölgede, lokasyonu neresi?

Tuna-1 kuyusu ardından Fatih sondaj gemisi Türkali1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladı. Peki, Türkali-1 sondaj kuyusu nerede? Sakarya gaz sahası nerede? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in duyurduğu Türkali 1 kuyusu lokasyonu merak ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından sondaj faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini ve Tuna-1 ardından, Fatih sondaj gemisinin Türkali 1 kuyusunda çalışmalarına başladığını bildirdi. Sakarya gaz sahasındaki Türkali 1 kuyusu hakkında detaylar...

TÜRKALİ 1 KUYUSU NEREDE?

Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda çalışmalarına başlayan Fatih sondaj gemisi, daha önce 405 milyar metreküplük doğal gazın keşfedildiği Tuna-1 kuyusunun 4-5 kilometre uzağında bulunuyor. Söz konusu kuyu 225 kilometre büyüklükteki Sakarya gaz sahası içerisinde yer alıyor. Tuna-1 lokasyonu ise Karadeniz Ereğli bölgesinde bulunuyor. Ereğli'nin yaklaşık 150 kilometre açıklarındadır.

TUNA 1 BÖLGESİ NERESİ?

Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Sondaj çalışması yapılan Tuna-1 bölgesinin Bulgaristan ve Romanya kara suları sınırına yakın bir bölgede olduğu biliniyor. Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.