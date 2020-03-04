Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları
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Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları

04.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:56
Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları

'nin sınırlarını açmasıyla sınırına yığılan binlerce sığınmacının yarattığı kriz; Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 1996 Kardak krizinden bu yana medyada görülmemiş derecede bir propaganda yarışına dönüştü.


Türkiye'de ve Yunanistan'da resmi ağızlardan yapılan karşılıklı suçlamaların yanısıra, bu propaganda yarışını kanalları ve gazeteler kendi kamu oylarını zehirlercesine sürdürmeye devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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