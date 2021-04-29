- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı

- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı Türkiye'ye sığınmanın 10. yılında "Dostluk Sofrası" kuruldu Türk Kızılay'ı mutfak atölyesinde bir araya gelen Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı.

- Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı

Türkiye'ye sığınmanın 10. yılında "Dostluk Sofrası" kuruldu

ANKARA - Türk Kızılay'ı mutfak atölyesinde bir araya gelen Türk ve Suriyeli aileler birbirleri için iftar sofrası hazırladı. Türk ve Suriye mutfağının yöresel yemeklerini hazırlayan aileler, iftarda yemekleri birbirlerine ikram edecekler.

Suriye'deki iç savaşla birlikte ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan ilk savaş mağdurlarının gelişinin üzerinden 10 yıl geçti. İlk Suriyeli aileler, 10 yıl önce 29 Nisan'da hayatlarını kurtarabilmek için Türkiye'ye sığınmıştı.

Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan etkinlikte Khawtar Fansa ve ailesi, Ali Arıkan ve eşi Suzan Arıkan'la birlikte yemek yaparak dostluk sofrası hazırladı. Aileler, hazırladıkları yemekleri iftarda birbirlerine ikram edecek.

Etkinliğe ilişkin konuşan Türk Kızılay'ı Ankara Toplum Merkezi Yöneticisi Ece Yılmaztürk, "Bir Türk aile ve Suriyeli aile yöresel yemekleri yaparak birbirine iftar menüsü oluşturuyor. Yemekleri takas edeceğiz, birlikte yaşama kültürümüzü pekiştireceğiz. 29 Nisan 2011 Türkiye 'ye ilk Suriyeli ailelerin girdiği tarih. Birlikte birbirimize tarifleri vereceğiz. Bugün kullandığımız Türk Kızılay'ı Mutfak Atölyesi, hem meslek edinecekleri hem istihdama yönelebilecekleri faaliyet alanı olarak kullanılıyor" dedi.

Türk aile için yöresel Şakiriye yemeğini hazırlayan Khawtar Fansa," Şakiriye Suriye'de bayramda yapılan meşhur bir yemek.. Kurslara gidiyorum. Zorluklar vardı başta ama Türkçe öğrendim. Türklerden çok arkadaşım var. Türk komşularımız var, çok sevindim bu etkinlik için . Beraber bir sofra yapacağız. Ramazan arkadaşlarla çok güzel" diye konuştu.

Ali Arıkan ise Suriyeli komşularının olduğunu belirterek, iftar için tavuk yemeği yapacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK