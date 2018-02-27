Türk ve İranlı Güreşçiler Mehmetçik'e Destek Verdi
Ağrı'da, dostluk müsabakasında mindere çıkan Türk ve İranlı güreşçiler, açtıkları pankart ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.
Ağrı'da, dostluk müsabakasında mindere çıkan Türk ve İranlı güreşçiler, açtıkları pankart ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.
Ağrı Valiliği koordinesinde düzenlenen İran-Türkiye arası ikili güreş dostluk müsabakasına katılmak üzere kente gelen 27 İranlı güreşçi, Türk güreşçiler ile Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda mindere çıktı.
İranlı güreşçiler, müsabaka öncesi Ağrılı güreşçilerle Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Kalbimizle, duamızla Mehmetçik'in yanındayız" pankartını açtı.
ORGANİZASYON AĞRI VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN'IN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, burada yaptığı açıklamada, organizasyonun Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Budak, "Komşumuz İran'dan 27 kişilik sporcu kafilesi Ağrı'ya gelip bizimle ikili dostluk maçı yapmak istediler. Sayın valimize durumu arz ettiğimizde 'bu müsabakayı yapalım' dedi. Ağrı ile İran'ın sınır illeri arasında ticari, spor ve kültürel anlamda işbirliği protokolümüz de var. Bu turnuvada bize destek verip müsabakayı düzenlettirdiği için Elban'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları, Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, Budak ve İranlı antrenörlerce verildi.
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Evet İran vatandaşları ama İran''da 35 milyon Türk yaşıyor. Buradakiler bize göre Güney Azerbaycan Türkleri''dir. Farslarla bir tutmayalım soydaşlarımızıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Iran komsumuzdur. 1648 kasri sirinden beri savasmadik. Kim Irana dusmanlik ediyorsa Israile hizmet ediyordur !Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İran inşallah asmaz onları dönünceCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Iranli degil Guney Azerbaycanli soydaslarimizCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Olmasi gereken birlikten kuvvet dogar ama musluman dunyasi ortadoguda yasayan tum insanlar dini milliyeti ne olursa olsun birlik olsa oraya ne abd ne baska bir guc giremez cekinir tek yol birlikte bolunmeden toprak butunlugu bozmadan uyum icinde yasamak. O zaman emperyalizm yenersiniz. İnsallah Allah mehmetciklerimize yardim etsin guc kuvvet versin yolunu acsin burdaki insanlar topraklarina donsun herkes mutlu yasasinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır