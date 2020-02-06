Türk Telekom, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndan lider çıktı

06.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:41

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda SIG Strasbourg'u 90-89 yenerek grubu lider bitirdi.



Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında Fransa Temsilcisi SIG Strasbourg'a konuk oldu. Maça Nick Johnson, Muhammed Baygül, Moustapha Fall, Kylie Wiltjer ve T.J. Campbell beşiyle çıkan temsilcimiz, Kylie Wiltjer'ın üçlüğüyle maçtaki ilk sayılarını kaydetti. 6. dakika 11-11 eşitlikle geçilirken, iki takım da boyalı bölgeden sayı kaydetti. 8. dakikaya 15-14 önde giren Türk Telekom, Şafak Edge'nin üç saniye kala kaydettiği üçlükle ilk çeyreği 20-17 önde kapattı.



İkinci çeyreğin başına tempolu başlayan temsilcimiz, farklı belirli seviyelerde tutmaya gayret etti. Özellikle Dallo'yu hücumda etkili kullanan konuk ekip 14. dakikada 26-26 eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra iki takım da dış atışlara yöneldi. Kylie Wiltjer'in son saniye üçlüğüyle devre skoru, 41-39 Türk Telekom lehine belirlendi.



Üçüncü çeyreğin başında skor üstünlüğü el değiştirirken, 24. dakika 49-49 eşitlikle geçildi. Muhammed Baygül'ün sayılarıyla yeniden öne geçen Türk Telekom, çeyreğin son 1 dakikasına 65-60 önde girdi. Ev sahibi ekibin peş peşe sayılarıyla final çeyreğine 65-64 temsilcimizin üstünlüğüyle gidildi.



Kylie Wiltjer'dan 32 sayı 34 verimlilik puanı



Nefes kesen son çeyrekte skor üstünlüğünü elinde tutan Türk Telekom, son 1 dakikaya 7 sayı farkla 89-82 önde girdi. Dallo'nun sayılarıyla 8 saniye kala eşitliği sağlayan ev sahibi ekibe, Fall'ın son saniyede faul çizgisinden kaydettiği sayı ile yanıt veren Türk Telekom müsabakadan 90-89 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 34 sayı ile oynayan Kylie Wiltjer olurken, Kanadalı oyuncu aynı zamanda 9 ribound 1 asist ile 34 verimlilik puanın da sahibi oldu.



Bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 11. galibiyetini elde eden Türk Telekom, daha önce garantilediği son 16 turuna lider gitmeye hak kazandı. Temsilcimiz A grubunda 14 maçta 25 puan topladı.



Salon: Rhenus Sport



Türk Telekom: Johnson 12, Muhammed Baygül 19, Fall 9, Harris 7, Wiltjer 32, Campbell 11,



Strasbourg: Reynolds 3, Serron 3, Inglis 10, Scrubb 9, Dallo 23, Tchicamboud 2, Miyem 8, York 14, Parakhouski 17



1. Periyot: 17-20



Devre: 39-41



3. Periyot: 64-65 - İSTANBUL

Kaynak: İHA