Türk Telekom Prime ve Yalıkavak Marina'dan iş birliği

Türk Telekom Prime, tatil cenneti Bodrum'un yaşam merkezlerinden olan Yalıkavak Marina ile birbirinden özel hizmetleri içeren bir iş birliği gerçekleştirdi. Türk Telekom Prime üyeleri bu kapsamda; Yalıkavak Marina'daki gurme restoranlardan spor salonlarına, yat alanlarından konaklamaya, kadar birçok alanda elde edecekleri özel tekliflerin yanı sıra açık hava sinemasını, Piazza alanında konserleri ve etkinlikleri de kendilerine özel sunulan avantajlarla takip edebilecekler.

Türk Telekom Prime, tatil cenneti Bodrum'un yaşam merkezlerinden olan Yalıkavak Marina ile birbirinden özel hizmetleri içeren bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan bilgilendirmede; bu yaz rotası Bodrum'dan geçen Türk Telekom Prime'lılar; 620 yatı aynı anda ağırlama kapasitesine sahip, 100'den fazla alışveriş mağazası, ödüllü gurme restoranlar, ödüllü beach ve butik oteller ve çeşitli etkinlik alanları bulunan Yalıkavak Marina'da, Piazza alanında kurulan sahnedeki etkinlikleri, bu alanda her pazar Kaan Özgür ve Onur Mete, her pazartesi de Emir Ersoy'un sahne aldığı konserleri takip edebilecekler. Prime üyelerinin, Türk Telekom'un her türlü hizmet ve ürünleri hakkında bilgi alabilecekleri Türk Telekom Prime Lounge alanında, aynı zamanda Tivibu Playstore deneyim alanının yanı sıra, 10.00-24.00 saatleri arasında sadece Türk Telekom müşterilerinin kullanımına açık özel bir bölüm de tasarlandığı duyuruldu. Türk Telekom Prime'lılar Lounge alanında, bir yandan kendileri için hazırlanan ikramlıkları deneyimlerken bir yandan da sakin bir ortamda dinlenme imkanı bulabilecekler. Oyun meraklılarının da unutulmadığı Türk Telekom Prime Lounge'da ayrıca bir oyun alanı da hazırlandı.

Ayrıca 'Türk Telekom Prime'lılar; gerçekleştirilen bu iş birliği ile birçok hizmetten indirimli faydalanacakları bildirildi.

Yalıkavak Marina Açıkhava Sineması'nda filmler

Türk Telekom Prime üyelerine Yalıkavak Marina'da sinema gösterimleri olacak. Prime üyeler, lounge alanında her hafta açık havada gerçekleştirilecek film gösterimlerinde Türk Telekom'un ikramlarıyla keyifli vakit geçirecekler.

Yalıkavak Marina'da bulunan Türk Telekom Prime Lounge alanında yapılacak ve her hafta açık hava sinema gösterimleri ise şu şekilde:

17 Temmuz Çarşamba - Organize İşler Sazan Sarmalı

24 Temmuz Çarşamba - Karlar Kraliçesi 4

31 Temmuz Çarşamba - Yol Arkadaşım 2

7 Ağustos Çarşamba - Küçük Ayak

14 Ağustos Çarşamba - Aquaman

21 Ağustos Çarşamba - Transformers

28 Ağustos Çarşamba - Avengers End Game - İSTANBUL

Kaynak: İHA