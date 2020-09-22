Türk Telekom, işletmeleri dijitalleştiriyor
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Türk Telekom, işletmeleri dijitalleştiriyor

Türk Telekom, "Tekno İş Yerim" kampanyasıyla esnaf ve KOBİ'leri dijital dünyaya hazırlıyor.

Türk Telekom, işletmeleri dijitalleştiriyor
22.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:59

Türk Telekom, "Tekno İş Yerim" kampanyasıyla esnaf ve KOBİ'leri dijital dünyaya hazırlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni gelen limitsiz internet müşterisi işletmeler, birkaç dakikada web sitesi oluşturulabilen kurulum paketlerine sahip olabiliyor. İşlerin uzaktan yönetilmesine imkan sağlayan, hem cihazları hem iş yerlerini koruyan Güvenli Paket'e ve dijital çağın gerekleriyle uyumlu ön muhasebe programı gibi pek çok ürünün yer aldığı paketlere avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor.

İşletmelerin limitsiz internete ek olarak istedikleri dijitalleşme paketleri seçenekleri şöyle:

"Güvenli Paket: Mcafee antivirüs prog.+10.000 TL teminatlı ücretsiz işyeri sigortası 3 TL,

Web'im Paketi: WiX web sitesi kurma paketi + Güvenli Paket 15TL,

E-ticaretim Paketi: WiX web sitesi kurma ve e-ticaret paketi + Güvenli Paket 25 TL,

Muhasebe Paketi: Ön Muhasebe Programı 17,9 TL,

Statik IP Paketi: İndirimli Statik IP ürünü 24,9 TL."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, "Esnaf ve KOBİ'lerimizin dijital çağa ayak uydurması için onlara uçtan uca çözümler sunuyoruz. Tekno İş Yerim kampanyamızla işletmelerin zahmetsiz ve ekonomik fırsatlarla dijitalleşmesini sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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