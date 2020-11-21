Türk Telekom'dan mobil baz istasyonu atağı
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Türk Telekom'dan mobil baz istasyonu atağı

21.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:31
Türk Telekom'dan mobil baz istasyonu atağı

Türk Telekom, Türkiye'nin doğusundaki 10 ili bünyesinde barındıran Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde 1000'inci mobil sahasını hizmete açtı.

Türk Telekom, Türkiye'nin doğusundaki 10 ili bünyesinde barındıran Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde 1000'inci mobil sahasını hizmete açtı.

"Sadece merkeze değil, herkese" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Türkiye'nin doğusundan 10 ilin bağlı olduğu Erzurum Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1000'inci mobil sahasını hizmete açtı. Şirket, yaptığı yatırımlar ile bölgedeki kapsama oranını daha da yükseltmeyi ve şebeke kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.

4G kapsaması bölge genelinde yüzde 84'ü aştı

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin dört bir yanına yatırımlarımızı artırdık. Bu çerçevede ülkemizin doğusunda bu yıl 75 adet yeni saha açarak mobil baz istasyonu sayımızı 1000'e çıkarırken, 4G kapsamamızı da bölge genelinde yüzde 84,3'e yükselttik. Yatırımlarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi. - ERZURUM

Türk Telekom'dan mobil baz istasyonu atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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