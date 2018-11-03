Türk Telekom'dan Evinde Galibiyet Serisi

Türk Telekom, Gaziantep Basketbol'u 83-67 yenerek evinde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Ankara Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol'u ağırladı. Maça, Slyven Landsberg, Yunus Emre Sonsırma, Vladimir Stimac, Tj Campbell ve Kenny Gabriel beşiyle çıkan Türk Telekom ilk çeyreğin başında başarılı bir oyun sergiledi.

Kenny Gabriel'in turnikesiyle maça başlayan Türk Telekom, TJ Campbell ve Stimac ile peşpeşe skor üretti. Özellikle boyalı bölgeyi zorlayan Türk Telekom'a Mckissic ile karşılık veren Gaziantep Basketbol öne geçmeyi başardı. Periyodun bitimine 1 dakika kala Stimac'ın atışıyla ilk çeyrek skoru belirlendi: 17-22

Çekişmeli mücadele ikinci çeyrekte de devam etti. 5 sayılık farkı kısa sürede eriten Türk Telekom, Kaya Peker ile riboundlarda etkili oldu. Konuk ekibin Vasiliauskas'ın üçlükleriyle farkı açma çabalarına Reggie Redding ve Serhat Çetin'in sayılarıyla karşılık veren Türk Telekom, devreye 38-37 önde girdi.

Türk Telekom üçüncü çeyrekte vites yükseltti. Stimac'ın turnikesiyle 42-39 öne geçen Türk Telekom, farkı yavaş yavaş açarak, 5 dakika içinde Landsberg'in üçlükleriyle farkı 11 sayıya kadar çıkarttı (53-45). Son 1 dakikaya 10 sayı önde giren Türk Telekom çeyreği 64-54 önde tamamladı.

Son 5 maçta 4 galibiyet

Türk Telekom son periyotta mücadelesiyle göz doldurdu. Metin Türen'in üçlüğüyle giriş yaptığı final periyodunda, rakibini top kaybına zorlayan Türk Telekom bitime 5 dakika kala Kaya Peker'in basketiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Etkili oyununu maçın sonuna kadar sürdüren Türk Telekom mücadeleden 83-67 galip ayrıldı. Çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak önemli bir istatistik elde eden Türk Telekom evindeki son 3 maçı da kazandı.

Gaziantep Basketbol: James 12, Vasiliauskas 11, Jekiri 7, McKissic 19, Can Uğur Öğüt 6, Orhan Hacıyeva 9, Murat Göktaş 4, Kadir Bayram, Tomas 3, Doğan Şenli, Yunus Çankaya 2

Türk Telekom: Slyven Landsberg 18, Ender Aslan, Vladimir Stimac 14, Tj Campbell 13, Kenny Gabriel 5, Metin Türen 9, Yunus Emre Sonsırma 5, Fikret Can Akın, Kaya Peker 11, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Serhat Çetin 6, Reggie Redding 3

1. Periyot : 17-22

2. Periyot (ilk yarı sonucu) : 38-37

3. Periyot : 64-54

4. Periyot (maç sonucu) : 83-67 - İSTANBUL