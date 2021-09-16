Türk Telekom: 83-62

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursa'da katıldığı turnuvada Türk Telekom'u 83-62 mağlup etti.

Bursa'da devam eden 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Final periyodunun ilk dakikalarında savunmada rakibini bir kez daha durduran Fenerbahçe Beko, farkı da kısa sürede açtı. 34. dakika içerisinde farkı çift hanelere taşıyan sarı lacivertliler, Shayok'un iyi oyunuyla iyice rahatladı. Fenerbahçe Beko, son bölümleri de iyi oynayarak Türk Telekom'u 83-62 mağlup etti.