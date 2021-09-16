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Türk Telekom: 83-62

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor
Türk Telekom: 83-62

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursa'da katıldığı turnuvada Türk Telekom'u 83-62 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bursa'da katıldığı turnuvada Türk Telekom'u 83-62 mağlup etti.

Bursa'da devam eden 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Marial Shayok ile mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Devin Booker'ın da skor katkısı ile birlikte farkı açmaya başladı. Savunmada da sert bir görüntü çizen sarı lacivertliler, ilk periyodu 16-8 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında hareketlenen Türk Telekom, 9-0'lık seri ile birlikte bir anda yeniden oyuna ortak oldu. Bu bölümde serbest atışlar ile nefes alan Fenerbahçe Beko, İsmet ve Barthel ile hücumda üretkenliğini sürdürünce yeniden farkı açtı ve soyunma odasına 33-26 önde girdi.

Üçüncü periyotta her iki takım da dengeli bir görünüm çizerken, Perez ve Harrison'ın devreye girmesiyle fark oluşturan Türk Telekom, 24. dakika içerisinde öne geçti: 39-40. Kalan bölümlerde karşılıklı sayılar görülse de, final periyoduna Fenerbahçe Beko, 54-50'lik avantajla başlamasını bildi.

Final periyodunun ilk dakikalarında savunmada rakibini bir kez daha durduran Fenerbahçe Beko, farkı da kısa sürede açtı. 34. dakika içerisinde farkı çift hanelere taşıyan sarı lacivertliler, Shayok'un iyi oyunuyla iyice rahatladı. Fenerbahçe Beko, son bölümleri de iyi oynayarak Türk Telekom'u 83-62 mağlup etti.


Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Türk Telekom: 83-62

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Spor Haberleri
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Haber: Türk Telekom: 83-62 - Haberler Spor
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