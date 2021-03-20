Türk sporunun acı kaybı! Eski hakemlerden Bülent Yavuz hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından ve eski hakemlerden Bülent Yavuz 71 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Faik Çetiner "Hocamı kaybettik. MHK eski başkanlarından Bülent Yavuz vefat etti. O benim Stadyum programlarının vazgeçilmezi idi. Nur içinde yat sevgili hocam" sözleriyle duyurdu.

Süper Lig'de 8 sezon boyunca 83 maç yöneten Bülent Yavuz; Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde spor yazarlığı, Bizim Stadyum programında hakem yorumculuğu olarak görev yapmıştı.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDAN BULUNULACAK

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakemlik yapmaya başladı. 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Gazetelerde köşe yazarlığı yapan Yavuz, televizyon programlarında ise hakem yorumcusu olarak görev aldı.