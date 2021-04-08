Türk SİHA'ları Alman ordusunu harekete geçirdi
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Türk SİHA'ları Alman ordusunu harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türk SİHA'ları Alman ordusunu harekete geçirdi

Almanya'nın ulusal gazetelerinden Frankfurt Allgemeine Zeitung, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) gösterdiği başarılı performansın Alman ordusunda şoka neden olduğunu ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için...

Almanya'nın ulusal gazetelerinden Frankfurt Allgemeine Zeitung, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) gösterdiği başarılı performansın Alman ordusunda şoka neden olduğunu ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için öneriler hazırladığını yazdı.

Almanya'nın günlük yayın yapan ulusal gazetelerinden Frankfurter Algemeine Annegret gazetesi yazarı Peter Carstens, "Alman ordusu insansız hava araçlarına karşı çaresiz" başlığı ile makale kaleme aldı. Carstens yazısında, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, Almanya Silahlı Kuvvetlerinin silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı savunma konusunda ciddi derecede yetersiz olduğunu kabul ettiğini hatırlatarak, SİHA saldırıları nedeniyle Alman ordusunda acilen modernizasyona gidilmesi gerektiğini işaret etti.

Carstens, "SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyacı var. Alman Silah Kuvvetleri mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Makalede Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşta kullanılan SİHA'lara değinen Carstens, "İsrail ve Türkiye'den alınan Azerbaycan'ın SİHA'ları, 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Saldırılara karşı savunmasız oldukları için Ermeni birlikleri morallerini bozdu. Bununla ilgili haberler Alman ordusunda bir şoka neden olmuştu" ifadelerine yer verdi.

Carstens, bu durumun Alman ordusunda modernizasyona yol açtığına işaret ederek, "Bu nedenle Savunma Bakanı, açığı hızla kapatmak ve bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için yüksek baskı altında öneriler hazırladı" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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