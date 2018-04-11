Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve yakınlarına yemek ikram edildi.

Gaziantep Polisevinde düzenlenen programda şehitler için okunan Mevlid-i Şerif'in duasını İl Müftüsü Ahmet Çelik yaptı.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da yaptığı konuşmada tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Polis teşkilatının gece gündüz demeden görevlerini yerine getirmek için büyük fedakarlık yaptığını ifade eden Karaduman, "Bizler en büyük gücümüzü inancımızdan alıyoruz. En büyük zenginliğimiz budur. 15 Temmuz bunun şahididir. Bu vatana karşı ihanet edenlerin oyununu bozduk ve bozmaya devam edeceğiz. Ülkemizin üzerinde hesap yapanlar ile durmaksızın mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Program şehit çocuklarına çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu.