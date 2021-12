Bakan Karaismailoğlu: "Türk parasının değerinin artmasından üzülen bir kişiden vatana millete hayır gelmez"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,:

KARABÜK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılını uydu ile açıp uydu ile kapattıklarını söyleyerek, "Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatan. Uzayda artık önümüzdeki 35 yıl Türkiye'nin gücünü bütün dünya görmüş oldu. Her zaman söylediğimiz gibi uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz. Bu şekilde dünyanın en öne gelen ülkelerinden biri olarak uzayda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. 2023 yılında uzaya fırlatacağımız TÜRKSAT 6A uydusu ile uzayda kendi uydusu ile temsil edilmiş dünyada ilk 10 ülkeden biri olacağız" dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, 2002 yılından beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de hayal edilememiş, kimilerin hayal bile edemediği pek çok işi başararak milletin hizmetine sunduklarını söyledi.

Büyük değişim dönüşüm sürecinin artarak devam ettiğini de kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu, " Geçen hafta TÜRKSAT 5B uydumuzu uzaya gönderdik. Neredeyse 2021 yılını uyduyla açtık ve uyduyla kapatıyoruz. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük ve kıymetli işler. Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatan. Uzayda artık önümüzdeki 35 yıl Türkiye'nin gücünü bütün dünya görmüş oldu. Her zaman söylediğimiz gibi 'Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz.' Bu şekilde dünyanın en öne gelen ülkelerinden biri olarak uzayda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. 2023 yılında uzaya fırlatacağımız TÜRKSAT 6A uydusu ile uzayda kendi uydusu ile temsil edilen dünyada ilk 10 ülkeden biri olacağız. Bunun yanında, havayolu, demiryolu ve karayolunda hakikaten vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, yollarını kısaltacak, trafik güvenliğini arttıracak gibi saymakla bitmeyecek çok büyük dev eserler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz kazandı. Bunlar artarak devam edecekti" dedi.

"82 azalmanın karşılığı her yıl 12 bin tane can kurtarıldı demek"

Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 500 km'ye çıkması ile trafik kazalarında da yüzde 82'e varan azalmalar yaşandığına da dikkat çeken Karaismailoğlu, " Bu yüzde 82 azalmanın karşılığı her yıl 12 bin tane can kurtarıldı demek. Yakıttan, zamandan, çevre sıkıntılarından tasarruflarını üzerine koyarak can ve mal emniyet açısında bu yatırımların yapılması ülkemizin çok büyük kıymetidir. Bu büyük alt yapı açığını 19 yılda çok önemli seviyeler kat ederek kapatmış durumdayız. Gelecek nesiller bu yol, köprü, kavşak, havayolu ve demiryollarını düşünmeyecek. Artık bundan sonra teknoloji ve inovasyonla ile uğraşacak. Bu güçlü alt yapı sayesinde büyüme oranları ve ihracat rakamları yükseliyor. Bölgenin ulaşımındaki erişebilirliğini ne kadar kolay, kaliteli ve güvenli sağlarsanız o bölgenin gelişmişliği o nedenle üst seviyede artıyor. Bunların hepsi artarak devam edecektir. Son 19 yıldır çok büyük gelişmeler var ve biz bunların üstüne daha fazlasını koymak zorunda olduğumuz için daha çok çalışıp üretmek zorundayız" diye konuştu.

İki haftadır dövizdeki oynamalarla birlikte muhalefet partilerinin bazı beklentileriin de oluşmaya başladığına da kaydeden Bakan Karaismailoğlu, " Muhalefet etmek demek, vatanına milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir. Bizim vatanımıza milletimize hizmetimizi arttıracak her türlü eleştirenin başımızın üstünde yeri var. Son 19 yıldır bu memleket için yapılmış olan bu kadar hizmeti hor görmek, kötülemeye çalışmak Türk vatandaşına hiçbir zaman yakışmaz. Türk parasının değerinin artmasından üzülen bir kişiden de vatana millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız lazım. 19 yıldır bu büyük döşümü bütün dünya görüyor. Yaptığımız ulaştırma altyapılar sayesinde ülkemiz yılda 13.4 milyar dolar tasarruf sağlamıştır. Bunlar kıymetli işler. Bu tartışmalar birkaç yıl içinde kaybolacak ama bu yapılan iller 100 yıllar bu memlekete hizmet edecek projelerdir. Çanakkale köprüsü, Osman gazi köprüsü yüzyıllar kullanılacak. Hepsi bu vatan ve millet için. Bunları gelecek nesiller daha iyi anlayacak. Haksız ekleştirişleri ve kötü siyasete aldırış etmeden milletimize vatanımıza nasıl hizmet edeceğimizin çabası içinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vizyonunda Türkiye'ye son 19 yıldır adeta bir çağ kapatıp, çağ açan ülkemize getirdiği bu yenilikler artarak devam edecek. Teşkilatlarımız bu yatırımları evlere hanelere girerek anlatmanız lazım. 2023 yılı güçlü bir şekilde aktardıktan sonra Türkiye'yi artık kimse tutamayacak. Dünyanın gelişmiş en büyük ekonomisine girecek olan Türkiye Cumhuriyetini bütün dünya görecektir. Bölgesinde lider dünyada söz sahibi bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerin ardı arkası gelmeyecektir ve çalışacağız. Son 2 yılda bu salgın sürecinde bütün dünyadaki dengeleri sarstı ama ülkemiz bütün tedbirlerini alarak fedakarlıklarını yaparak daha güçlü bir şekilde çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Biz 2020 yılında salgın sürecine rağmen yatırımlarımızı yüzde 50 daha fazlasını yaptık. Bunlar her zaman artarak devam edecek."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra esnaf ziyaretlerinin bulunduktan sonra MHP Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti.