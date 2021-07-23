Türk kızından olay Hamilton itirafı: Çıplak vücudumun üstünde meyve yemek istedi
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Türk kızından olay Hamilton itirafı: Çıplak vücudumun üstünde meyve yemek istedi

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F1'in en iyi pilotları arasında gösterilen Lewis Hamilton'ın çalkantılı özel hayatıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2007 yılında Hamilton'la 10 ay birliktelik yaşayan Cemre Mirel'in İngiliz pilotla yatak odasında yaşadığı sırlar yeniden gündem oldu. Mirel röportajında, "Gece kulübünde tanıştık. Onu tanımıyordum. Benimle McLaren arabasında sevişmek istedi. Sekreter kılığına girmemi istiyordu ve çıplak vücudumdan meyve yemek istedi" diye sırlarından bahsetti.

Lewis Hamilton'ın kariyerinin başlarındayken Londra'da bir gece kulübünde tanıştığı Türk kızı Cemre Mirel'le 10 ay birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Mirel'in o dönemde verdiği röportaj Hamilton'ın zirveye çıkmasıyla gündeme düştü. 20 yaşındayken Hamilton'la ilişki yaşayan Cemre Mirel, o dönem yatak odasındaki özelleriyle ilgili de birçok detay paylaşmış.

İşte o röportaj:

"SİYAH MERCEDES'TE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ"

"McLaren takımı tarafından verilen siyah bir Mercedes'te benimle birlikte olmak istedi ama bunu kabul etmedik. Sürekli ilişki fantezileriyle ilgili SMS gönderirdi. Özellikle sekreter kılığına girmemi arzu ediyordu. Çıplak vücudumdan bir şeyler yemeye bayılırdı.

Türk kızından olay Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi

"TEMİZLİK HASTASI"

Sürekli duş almamı istiyordu. Pedikür yaptırmamı isterdi ve hep ayaklarımın bakımlı olup olmadığını kontrol ederdi. Gözlerimi bağlar ve vücudumla oynardı. Çıplak vücudumdan meyve yemeye bayılırdı.

"ÇILGIN FİKİRLERİ VAR"

Sinema salonunda birlikte olmayı çok istedi ama bunu yapmadım. Bana 'Lezzetli Türk lokumu' derdi.

"HEP ONUNLA OLMAK İSTEDİM"

Sonsuza kadar onunla olmak isterdim ama çalışması buna fırsat vermedi. Bana hayatımdaki tek kadınsın derdi ama şüphelerim vardı. Ama yine de bana kendimi özel hissettirdi."

Türk kızından olay Hamilton itirafı: Çıplak vücudumun üstünde meyve yemek istedi
Haber Yorumları (1)
SADULLAH DEMİR: bu haberi yaparken aklınızdan ne geçiyordu.
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