Türk Kızılay'la Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu arasında iş birliği protokolü

Türk Kızılay ile Tayvan'ın resmi kuruluşu Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu arasında, kadınların gelir elde etmeleri ve ailelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilci Volkan Chih-Yang Huang arasında imzalanan protokol ile Ankara'daki iş gücü piyasasında Türk ve göçmen kadınlar için sosyoekonomik güçlendirme fırsatlarının artırılması ve kadınların kendi kendilerine yeten bireyler haline gelmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, Tayvan'ın Kızılay aracılığıyla kırılgan gruplara birçok destek sağladığını ifade etti.

Tayvan'ın daha önce de Kızılay aracılığıyla göçmen ve savaş mağdurlarına insani yardımlar yaptığını bildiren Altan, "Göçmen ve Türk kadınlarına meslek öğretme ve kendi ayakları üzerinde durma, hayatlarını kazanma noktasında bugün güzel bir projeye imza attık. Bunun güzel, hayırlı ve bereketli sonuçlarının olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ise "Ankara'da Türk ve göçmen kadınlar için sosyoekonomik güçlendirme fırsatlarının artırılmasını amaçlayan bu projede bir kez daha Kızılay ile çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadınların ailedeki yerlerinin önemini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu proje, kadınlara verilecek destek açısından son derece anlamlı. Kadınları destekleyen bu girişimlere ortak olduğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.