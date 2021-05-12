Türk Kızılay, Keban'da 115 eve giyim yardımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay, Keban'da 115 eve giyim yardımı yaptı

Türk Kızılay, Keban'da 115 eve giyim yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Keban Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" sloganıyla başlattığı ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında, Keban ilçesinde 115 eve giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" sloganıyla başlattığı ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında, Keban ilçesinde 115 eve giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle Keban İlçe Temsilciliği ve Genç Kızılay gönülleri ile Kızılay Keban Temsilciliğine ait Giyim mağazası ve Sosyal Marketinde 115 aileye giyim, ayakkabı ve hijyen malzemesi yardımda bulunduklarını söyledi.

Doğan, yardımların temininde destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Yılmaz Vural
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılay, Keban'da 115 eve giyim yardımı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:46:12. #1.15#

title