Türk Kızılay'a yabancı öğrencilerden destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Türk Kızılay'a yabancı öğrencilerden destek

05.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:58

Kütahya'da üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldu.

Kütahya'da üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldu.

Kütahya'da, Uluslararası Öğrenci Derneklerine (UDEF) bağlı olarak faaliyet gösteren Haymeana Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri, Kızılay'ın Zafer Meydanı'ndaki kan bağışı tırına geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra bağış tırına giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağışında bulundu.

Dernek Müdürü Filistinli Naim Eyyubi, salgın nedeniyle yaşanan zorlukların giderilmesine destek olmak amacıyla yabancı öğrenciler olarak kan bağışında bulunmak istediklerini söyledi.

Kütahya'da 17 farklı ülkeden öğrencilerle kan bağışı yaptıklarını belirten Eyyubi, şunları kaydetti:

"Dernek olarak bünyemizde bulunan Suriye, Azerbaycan, Filistin, Somali ve Yemenli gençler başta olmak üzere uzak doğudan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar 17 ülkeden arkadaşlarımızla buradayız. İkinci vatanımız olarak kabul ettiğimiz Türkiye'nin ve Türk Kızılay'ın yanındayız. Belirli aralıklarla farklı ülkelerden öğrenci arkadaşlarımızla kan bağışımız devam edecek. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kan bağışının oldukça önemli olduğunu anlatan Somalili öğrenci Said Ahmet de kan bağışının hayat kurtardığını ve zaman zaman Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Yasir Salih ise kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu bildiğini ve bu bilinçle kan bağışında bulunduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'a yabancı öğrencilerden destek
Türk Kızılay'a yabancı öğrencilerden destek
Türk Kızılay'a yabancı öğrencilerden destek
Türk Kızılay'a yabancı öğrencilerden destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ömer Bayram Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay'a yabancı öğrencilerden destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:58:15. #1.15#
title