"Türk Kartalı" uçak filosu Almanya'nın gözde havacılık fuarında

BURSA - Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, son model teknolojilerle üretilmiş "Türk Kartalı" uçak filosunu, dünyanın en büyük havacılık ve uzay sanayi fuarları arasında gösterilen "Aero Friedrichshafen"da sergiledi. Fuarda, Türkiye'de üretimi planlanan mükemmel tasarım ödüllü "Türk Kartalı Alpına"nın ilk maketleri de yer aldı. Celal Gökçen, ilk kez fuarda görüceye çıkardıkları Türk Kartalı'nın 4 kişilik yeni turbo modeline ilişkin yeni mühendislik çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Bu mühendislik analizleri sonrasında seneye 4 kişilik uçağımızı tanıtacağız. 2021 senesinin mart ayında da inşallah yeni modelimizin sertifikasyonunu alıp uçar hale getireceğiz" dedi.

Dünyanın havacılık ve uzay sanayinin en önemli etkinliklerinden kabul edilen "Aero Friedrichshafen" kapılarını açtı. Türkiye, bu seneki fuara Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık tarafından üretimi Berlin'de sürdürülen ancak fabrikanın Türkiye'ye taşınması planları devam eden "Türk Kartalı" filosundaki üretimi tamamlanan ve üretimine yeni başlanacak yeni model uçaklar ile katılım sağladı. Avrupa'nın en prestijli yarışmaları arasında gösterilen "German Design Awards"da "mükemmel tasarım" ödülüne layık görülen "Türk Kartalı Alpına" uçak tasarımının hem görsel hem de üç boyutlu ilk maketleri fuarda sergilendi.

Fuarda, Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, uçağın tasarımcısı ODTÜ Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu, Türk havacılık ve uzay firmasının Ar-Ge mühendisleri, teknikerler, Türk-Alman bayrakları ile donatılmış stantta, havacılık tutkunlarına son teknoloji ile ürettikleri uçak filolarını tanıttı. Türk Kartalı'nın turbo motorlu versiyonunun satışlarına başladıklarını belirten Gökçen, oto pilot sertifikasyonunu da yakında alacaklarını söyledi. Gökçen, uçakların yeni versiyonunun gece uçuşuna da imkan tanıyan aletli uçuş sistemi ile Garmin G3X kontrol sistemi ile donatılacağını kaydetti. "Türk Kartalı" uçak modellerinin 1150 kilometre uçabildiğini dile getiren Gökçen, "Buna göre, Bursa'dan kalkıldığında pek çok havaalanına ulaşabilme şansı olacak. Uçağımız, 100 kilometrede 9 litre normal benzin yakıyor. Dolayısıyla uçağımızın yakıt sarfiyatı bir otomobile yakın. Saatte 200 kilometre sürate ulaşmak mümkün. İzmir'den Bursa'ya 1,5-2 saatte havadan ulaşım sağlıyor" diye konuştu.

4 kişilik yeni model görücüye çıktı

Celal Gökçen, ilk kez fuarda görüceye çıkardıkları Türk Kartalı'nın 4 kişilik yeni turbo modeline ilişkin yeni mühendislik çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Bu mühendislik analizleri sonrasında seneye 4 kişilik uçağımızı tanıtacağız. 2021 senesinin mart ayında da inşallah yeni modelimizin sertifikasyonunu alıp uçar hale getireceğiz" dedi.

Gökçen, "Bu uçağımızla birlikte farklı bir segmente giriyoruz. Rakibimiz olan 4 kişilik uçaklar, 950 kilogram ağırlıkla çalışırken biz 1100 kilogram ağırlığında uçabileceğiz. Bu modelimizde kullanacağımız ilk motor da 141 beygir gücündeki 915 İS Rotaks motoru olacak. Uçağımızın gövdesi alttan kanatlı olacak. Bu uçağımızı da tasarruflu uçurmak istiyoruz" diye konuştu.

Türk Kartalı 'mükemmel tasarımıyla' dikkat çekiyor

"German Design Awards"da "mükemmel tasarım" ödülüne layık görülen "Türk Kartalı Alpına" isimli uçak tasarımının hem görsel hem de üç boyutlu ilk maketlerinin de fuarda sergilendiğini aktaran Gökçen, "Bu uçağımızın hem deniz hem karaya inebilen versiyonlarını Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bunlar üstten kanatlı modellerimiz olacak. Bu modelimiz de 4 kişilik uçağımızın devamı olacağından bizim için çok önemli" diye konuştu. Gökçen, Türk Kartalı'nın 4 kişilik versiyonlarının ardından 6 ve 8 kişilik uçaklar yapabileceklerini vurguladı. Gökçen, "Büyük yatırım isteyen bir proje. Ancak ekibi oluşturmayı bildikten sonra normları ve standartları da kullanınca o yönde de çalışabiliriz. Ama bu yatırımlar, devlet programları ile eş güdümlü gitmek zorunda. Çünkü yolcu uçaklarını dünyada da çok az yapabilen ülke bulunuyor. Bizim orada yer bulabilmemiz için farklı desteklere ihtiyacımız olabilir" dedi.

Kaynak: İHA