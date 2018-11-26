Türk İş İnsanları Heyeti Barzani ile İki Ülke Ticaretini Görüştü

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Kuzey Irak'a yapılan ticaret çıkarması kapsamında görüşmeler devam ederken, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki heyet Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile başbakanlık makamında bir görüşme yaptı. Görüşmede her iki ülkenin ticaretini geliştirmek için yapılması gereken konular ele alındı.

DTSO öncülüğünde Kuzey Irak'a yapılan ticaret çıkarması kapsamında görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler kapsamında DTSO Başkanlığında oluşturulan bir heyet Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, çifte vergilendirme konusu, İbrahim Halil Sınır Kapısının genişletilmesi ve yenilenmesi, hava yolu uçuşlarının tekrardan başlatılması, ticaret geliştirme merkezi kurulması, Türkiye ile olan son dönemlerdeki gerilimlerin sone erdirilmesi başlıklı konuların görüşüldüğü belirtildi. Heyetin Türkiye ve bölgenin ticaret hacminin artırılmasına dönük kapsamlı bir görüşme yaptığı bildirildi. Türk iş insanları heyetinin çifte vergilendirmenin bir an önce kaldırılması gerektiğinin Başbakan Neçirvan Barzani'ye iletildiği, bununla birlikte sınır kapısında yaşanan sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması talebi iletildi. Başbakan Barzani'nin bunlar için özel çaba sarf edeceğini ve konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile diyaloğun çok iyi olduğunu söylediği belirtildi.

Erbil'e bölgeye hitap edecek ticaret geliştirme merkezi kuruluyor

Barzani'nin görüşmede, en sıkıntılı süreç ve günlerinde bölge insanının ve Türkiye Cumhuriyetinin yanlarında olduğunu ifade ettiğini dile getirerek, Erbil Duhok ve Süleymaniye ticaret odaları ile yapılan iş birliği anlaşmalarının çok önemli olduğunu, bu konuda üzerlerine düşen her türlü desteği vereceklerini, bu anlamda Türk iş insanları heyetinin talebi olan Erbil'de bölgeye hitap eden ticareti geliştirme ve güçlendirme merkezi kurulması ile ilgili gerekli talimatları verdiği bildirildi.

Erbil'de kurulması planlanan ticareti geliştirme ve güçlendirme merkezinin DTSO öncülüğünde bölge odalarıyla birlikte çalışma yapılacağının belirtildiği görüşmede, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağı vurgulandı. Arıca Barzani'nin Diyarbakır'da yakın zamanda yapılacak olan fuara katılacağının ve bunu gündemine aldığı, Türk iş insanları heyetine bildirildi.

"Türkiye'nin geçmişten gelen dostluğunu önemsiyoruz"

Görüşmede Neçirvan Barzani'nin Türkiye'nin geçmişten gelen dostluğunu önemsediklerini ve her zaman Türkiye ve Türk halkını yanlarında gördüklerini, bundan fazlasıyla memnun olup minnettar olduklarını belirttiği ifade edildi. Görüşmede çifte vergilendirmenin kalkmasına sıcak bakıldığı, çifte vergilendirmenin kalkması durumunda iş insanlarının Bağdat'a kadar ürün satmalarının daha kolay olacağı konusunda fikir birliği yapıldığı belirtildi.

Toplantıya, Irak Bölgesel Kürt Hükümeti Sözcüsü Safeen Dizaye, Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçaay, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir ve yönetim kurulu üyeleri Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat katıldı. - ERBİL