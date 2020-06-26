TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması "Bunun kabul edilebilir bir yanı yok" "Evimizin huzuru bozuluyor" TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, (kıdem tazminatı) "Meclise geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'Kıdem Tazminatı' açıklaması

"Bunun kabul edilebilir bir yanı yok"

"Evimizin huzuru bozuluyor"

ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, (kıdem tazminatı) "Meclise geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Başkanlar kurulu toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Atalay, bu toplantının Covid sürecinden sonra yaptıkları önemli bir toplantı olduğunu vurguladı.

Yeteri kadar sıkıntının olduğu bir dönemde çalışanların işsizlikle ilgili, kayıt dışıyla ilgili sıkıntıları olduğuna dikkat çeken Atalay, "Her sene bir kere ülke gündeme gelen, toplumun tamamımı ilgilendiren kıdem tazminatı yine gündemde. Şu an elimize resmi bilgi olmamasına rağmen yapılan görüşmelerde edindiğimiz bilgilerde, en son geçen Çarşamba Cumhurbaşkanı ile toplantı yaptık. Türkiye'de yüzde 94'ü kıdem tazminatı alıyor. Almayanlar iş yeri kapanan, iflas eden dışındaki yüzde 24'ü normal alıyor, geri kalan 70'i de mahkeme bittiği zaman kıdem tazminatı alıyor" diye konuştu.

"Bunun kabul edecek bir tarafı yok"

Kıdem tazminatının işçinin en önemli güvencesi olduğunu vurgulayan Atalay, "Yıllardır döktüğü terin, verdiği emeğin karşılığı. Kıdem tazminatı işçi ve işçilerin temel direği. Aradan kıdem tazminatını çektiğiniz zaman bu çalışma hayatının sistemi çöker. Bunu her ortamda, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya gayret ediyoruz. Bizim anladığımız; kıdem tazminatı düzenlemesi, kıdem tazminatı ülke gündeminden çıkıyor. Şu anki hesaplarla ayda 530 lira vereceğiz. Bunu hiçbir işçinin, bu meseleyi bilen hiç kimsenin kabul etme durumu yok. Bunun kabul edecek bir tarafı yok" şeklinde konuştu.

"Kıdem tazminatı, çocuğumuzun düğün parası"

Atalay, kıdem tazminatı meselesinin çalışanların iş yerlerindeki huzurunu da bozarak verimlerini düşürdüğüne işaret ederek, "Evimizin huzuru bozuluyor. Kıdem tazminatı, çocuğumuzun düğün parası, kızımızın çeyiz parası. Bunu ülke genelinden geri çekin. Türk iş Yönetimi bu 21'inci, 22'inci, 23'üncü genel kurul kararı, grev kararı var. Şiddetten, nefret dilini Türk-iş bugüne kadar kullanmadı. Grevdir, genel geevdir bizim çok keyif aldığımız bir şey değil ama başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

"Kıdem tazminatı kalkarsa sendikalara gerek yok"

Sokak sokak, köy köy gezerek her ortamda bu meseleyi ülke gündemine taşıyacaklarını belirten Atalay, "Ülkenin bütün vilayetlerinde Pazartesi günü, 81 il temsilcimiz bununla ilgili 1 buçuk milyona yakın el ilanını dağıtacak.Kıdem tazminatı kalkarsa sendika yöneticilerine, sendikalara gerek yok.Bu meselede tarafların mutabakatı yok. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkartın. Meclise geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" dedi.

Kaynak: İHA