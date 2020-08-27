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Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu

Türk-İş'in araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 384 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 764 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 891 lira 65 kuruş olarak hesaplandı.

27.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:56

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması" ağustos ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, yaş sebze-meyve fiyatlarına bağlı olarak mutfak harcamasında görülen gerileme ağustos ayında da devam etti. Böylece son üç ayda mutfak harcaması tutarı nispeten azaldı.

Ağustos ayında, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 383 lira 76 kuruş olarak belirlendi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7 bin 764 lira 69 kuruş oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 891 lira 65 kuruş olarak hesaplandı.

TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN TOPLAM HARCAMA 720 LİRA ARTTI

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında gıda fiyatlarındaki durum mutfak harcamasını olumlu etkiledi. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı, yılın ilk sekiz ayı itibarıyla önceki yıl sonuna göre 221 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 720 lira artış gösterdi. Son bir yıl itibarıyla bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 325 lira, toplam hane halkı harcaması için 1.059 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,94 oranında geriledi. Yılın ilk sekiz ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 10,22 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 15,79 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,67 olarak hesaplandı.

SEBZE-MEYVE ORTALAMA FİYATI GERİLEDİ

Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği saptanmadı. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, Kurban Bayramı sonrası et ve sakatat ile tavuk fiyatı değişmedi. Ağırlıklı olarak satılan kültür balıkları fiyatı da aynı kaldı. Tavuk fiyatı ile yumurta fiyatı da değişmedi. Bakliyat ürünleri (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya ve benzeri) fiyatlarında geçen aya göre bir değişiklik olmadı.

Yaş sebze-meyvedeki fiyat gerilemesi bu ay da mutfak harcamasını rahatlatan temel faktör oldu. Mevsime bağlı olarak bazı ürünler pazar tezgahlarında görülmez oldu. Geçen ay gerileyerek 7,23 lira olarak hesaplanan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, bu ay 6,59 liraya geriledi. Ağustosta hem sebzenin hem de meyvenin ortalama kilogram fiyatı geriledi. Sebze ortalama kilogram fiyatı 5,88 lira olarak hesaplanırken (geçen ay 6,63 lira), önceki ay 8,04 lira olan meyve ortalama fiyatı bu ay 7,54 lira oldu.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, ağustosta bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden, tereyağı, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatında değişiklik olmazken, margarin fiyatı arttı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytin fiyatı bu ay aynı kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği ve benzeri) ürünlerinde ufak tutarda fiyat ayarlaması yapıldı. Baharat ürünleri (kimyon, nane, karabiber ve benzeri) ile çay ve ıhlamur değişmedi. Bal, reçel, pekmez, şeker ve tuz fiyatı aynı kaldı, salça ucuzladı.

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları (8)
BÜŞRA: Kimin hayrına dua ettiğine insan dikkat etmeli Allah düşmanı olan birisine dua edildiği zaman o dua edenden de intikam alır.
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SSS: maşımızı dolar olarak kardeş ne yoksullugu
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ŞÜKÜR: çok çükür aç değiliz tam sınırdayız.
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