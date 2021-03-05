TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. halka arzına rekor talep

Aşı, serum, diyaliz solüsyonları, biyolojik tıbbi ürünler ve beşeri ilaç üreticisi olan TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin halka arzı Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile tamamlandı.

Aşı, serum, diyaliz solüsyonları, biyolojik tıbbi ürünler ve beşeri ilaç üreticisi olan TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin halka arzı Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile tamamlandı. Rekor bir taleple halka arzın gerçekleştiğini belirten OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal "128 binin üzerinde yatırımcıdan toplam halka arz büyüklüğünün 61,9 katı talep gelirken, sadece bireysel yatırımcılardan kendilerine tahsis edilen tutarın 138,6 katı talep geldi" dedi.

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.'nin halka arzı, bugün düzenlenen ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal, TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Yunus Emre Battal, TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Berna Sezer ve ekiplerinin katılım gösterdiği gong töreni ile gerçekleşti. 25-26 Şubat'ta gerçekleştirilen 10 lira sabit fiyatlı halka arza yerli ve yabancı yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 40,9'u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 35'i de Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve yüzde 24,1'i ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

"AL-SAT KAZANCI İÇİN DEĞİL ORTAKLIK KÜLTÜRÜ İLE DÜŞÜNÜN"

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, "Bildiğiniz üzere, borsada işlem görmeye başlayan şirketlere değişik teşvikler getirilmiştir. Örneğin, 2 puan kurumlar vergisi indirimi gelmiştir. Örneğin, EPDK'nın tarifelerin belirlenmesinde dikkate alınan indikatörlerde işlem gören şirketlerin lehine uygulamaları mevcuttur. Nakit sermaye artırımlarında matrahta yapılan indirimlerde işlem gören şirketlere avantajlar sağlanmıştır. Dolayısıyla hem şu anki piyasa koşulları hem de bu teşvikler ile 2021 yılında halka arzların artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu vesile ile arz-talep dengesinde, arz tarafında bulunan şirketlere, talep tarafında bulunan yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yatırımcılara diyorum ki, sadece al-sat kazancı için değil ortaklık kültürü ile düşünün, uzun vadeli hareket edin, finansal okur yazarlıklarınızı arttırın, bilgileri sosyal medyadan değil doğru kaynaklardan edinin" dedi.

Ergun, sözlerine şöyle devam etti:

"İşlem görmeyen şirketlere diyorum ki, sadece fon sağlamak için değil, fon ihtiyacınız olmasa bile kurumsallaşmak için ve kredibilitenizi arttırmak için de Borsaya gelin. Yatırımcılara ve şirketlere bunları neden söylüyorum, çünkü, biz Dünyanın en likit borsalarından bir tanesiyiz. TURK İlaç, 234,5 milyon TL'lik bu halka arzda, yaklaşık 123.000 yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir."

"YATIRIMCILARIMIZIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ"

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal, halka arza gösterilen yoğun ilgiden dolayı müteşekkir olduklarını belirterek, "Elde edilecek gelir ile izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde yüksek hassasiyet gösterilerek teveccüh sahibi yatırımcımızın beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde şimdi her zamankinden daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

"BİREYSEL YATIRICIMLARDAN 138,6 KATI TALEP GELDİ"

Halka arza aracılık eden konsorsiyum lideri OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise, "128 binin üzerinde yatırımcıdan toplam halka arz büyüklüğünün 61,9 katı talep gelirken, sadece bireysel yatırımcılardan kendilerine tahsis edilen tutarın 138,6 katı talep gelmiştir. Süreçte bize destek veren Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, konsorsiyum üyeleri ve tüm yatırımcılara teşekkür ediyoruz. Böyle başarılı bir halka arza liderlik yaparak sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı