Türk Hava Yolları, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3'üncü oldu

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu HAKEMLER: Erdal Akıncı, Caner ÇildirECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Yasemin, Saliha, Mirkovic.THY: Carlini, Kingdon, Aslı, Ebrar, Şeyma, Büşra, Berin (L), Ada, Polen, Nursevil, Santana.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Caner ÇildirECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Yasemin, Saliha, Mirkovic.THY: Carlini, Kingdon, Aslı, Ebrar, Şeyma, Büşra, Berin (L), Ada, Polen, Nursevil, Santana.SETLER: 2-3 (21-25, 22-25, 26-24, 25-17, 11-15)SÜRE: 140 dakika (30,32,35,26,17)Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 3'üncülük/4'üncülük etabının ikinci maçında Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla THY sezonu 3'üncü tamamlarken, Eczacıbaşı VitrA ise 4'üncü oldu.Turuncu beyazlıların kaptanı Tijana Boskovic 44 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu ve kendi kariyer rekorunu kırdı.THY gelecek sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Eczacıbaşı VitrA ise CEV Kupası'nda mücadele verecek.- Thy

Kaynak: Demirören Haber Ajansı