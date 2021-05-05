Türk gıda ürünleri ABD'ye dijitalden pazarlanacak

Türk gıda ihracatçıları, 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefledikleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarında dijital pazarlamaya yoğunlaşarak hedeflerine ulaşacak.

Türk gıda ihracatçıları, 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefledikleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarında dijital pazarlamaya yoğunlaşarak hedeflerine ulaşacak.

Yıllık 160 milyar dolarlık tutarla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ni 'Hedef Pazar' olarak belirleyen Türk gıda sektörü, 10-14 Mayıs 2021 tarihlerinde dijital ortamda düzenlenecek olan Specialty Food Live 2021 Fuarına 10 firmayla dijital ortamda katılacak.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu üstlendiği fuarda Türk firmaları, dünyanın dört bir tarafından katılacak ithalatçılara Türk lezzetlerini tanıtacak. Türkiye'nin 2020 yılında Amerika Birleşik Devletlerine 970 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ABD pazarında konumlarını daha da güçlendirmek için Specialty Food Live 2021 Fuarına katılma kararı aldıklarını kaydetti.

ABD/New York'ta düzenlenen Summer Fancy Food Show Fuarının yaklaşık 25 yıldır Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu yaptıklarını hatırlatan Eskinazi, "Bu yıl pandemi nedeniyle fiziki fuarı düzenleyemedik. ABD pazarında varlığımızı Specialty Food Live 2021 Fuarına dijital ortamda katılarak sürdürmek istiyoruz. 10 firmamız bu fuarda Türk gıda ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. ABD pazarında 970 milyon dolar seviyesinde olan gıda ürünleri ihracatımızı 1,5 milyar dolara çıkarmak için tanıtım ve pazarlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TURQUALİTY projesi başarıyla devam ediyor

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan 6 gıda birliğinin ABD pazarında Türk gıda ürünlerini daha etkin tanıtmak amacıyla güçlerini birleştirdiği TURQUALİTY projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Las Vegas Üniversitesi William F. Harraf Turizm Otelcilik Okulu müfredatına Türk mutfağının ders olarak girmesini sağladıklarını belirtti.

Türk lezzetlerini Amerikalı satın almacılar ve şeflere tanıtan "Hibrit Tadım Etkinlikleri" yaptıklarını anlatan Celep, "Pandemi yüzünden tanıtım çalışmalarımıza ara vermedik. Su ürünleri ve hayvansal mamuller, kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörlerinde gıda sektöründe satın alma süreçlerinde karar verici olan satın almacılar ve şeflere yönelik Hibrit Tadım Etkinlikleri gerçekleştirdik. Nisan ayının son haftasında bir influencer (sosyal medya fenomeni) grubunu İzmir'de ağırladık. Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında daha fazla tercih edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı