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TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek

TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek
04.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:58

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi, 5 Mart Salı günü yapılacak toplantıda belirlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte yarın saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek. 19 Mart'ta koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yarın yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillenecek.

TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.

TFF'NİN POTANSİYEL TAKVİMİ ONAYLANIRSA, LİGLER HAZİRAN AYININ ORTASINDA BAŞLAYACAK

TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun hareket edecek.

ALT LİG KULÜPLERİ KALAN MAÇLARIN TAMAMINI OYNAMAYA SICAK BAKMIYOR

TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2'nci ve 3'üncü Lig'de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.

VOLKAN CAN: LİG 1'İNCİLERİ TESCİL EDİLSİN, 2 İLE 9'UNCU SIRALAR ARASI TAKIMLAR PLAY-OFF OYNASIN

2'nci ve 3'üncü liglerde kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini söyleyen Can, "Ligin 1'incileri tescil edilsin, liglerin 2'nci sırasıyla 9'uncu sırası arasındaki takımlar play-off oynasın. Bu play-off maçları da tek maç üzerinden oynansın Bu sezon düşme kalksın. Tüm maçların oynanması durumunda 300'den fazla maç oynanacak ve bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk. Federasyon başkanımız da toplantıdaydı. Nihai karar salı akşam (yarın) belli olacak. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir toplanıp bir karar verecekler" şeklinde konuştu.

"FUTBOLA DÖNÜŞ ÖNERİ PROTOKOLÜ'NE ALT LİGLERİN UYMA ŞANSI YOK"

Federasyon tarafından açıklanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uyma şanslarının olmadığını da dile getiren Can, "Federasyon başkanımız bu maçların hepsini oynatma taraftarı. O, maçların oynanmasından yana. Hiç oynanmaması ile ilgili bir durum konuşulmadı. Süper Lig ile TFF 1'inci Ligi ayırın, bizleri oynatmayın. Çünkü federasyon tarafından açıklanan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne 2'nci ve 3'üncü lig kulüplerinin uyma şansı yok. Statlarda soyunma odalarımız dar, küçük. Şartlar bize uymadığından dolayı 2'nci Lig'in ve 3'üncü Lig'in ayrılmasını istedik. Spor Toto gelirlerimiz için de artırılması talebinde bulunduk" dedi.

TFF'nin Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile 5 Mayıs'ta yapacağı toplantı sonrası, Türk futbolunun kaderi şekillenecek

Kaynak: DHA

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