Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni dönem! Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor - Haberler Ekonomi
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Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni dönem! Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor

Türk-Ermeni ilişkilerinde yeni dönem! Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Ermenistan hükümeti, Türkiye'nin Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında yer alması sonrası Türk mallarına uyguladığı ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren kaldırma kararı aldı.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında yer almasının ardından Ermenistan, geçen yıl Türk mallarını boykot etme kararı almıştı. Son dönemde iki ülke arasında başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte Ermenistan'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'nın Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" denildi.

Türk mallarına ithalat yasağı, 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girmiş, daha sonra 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısına ilişkin konuşarak "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin ilk toplantının Moskova'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

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