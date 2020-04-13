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Erol Ceylan, Almanya, Spor

Türk boks kulübü, Almanya'da maske dağıtıyor

Almanya'da dört kez üst üste yılın en iyi kulübü seçilmesinin ardından, bu yıl dünyanın da en iyi kulübü ödülünü alan Türk profesyonel boks kulübü EC BOXİNG, maske sıkıntısı çeken Almanya'ya 21 bin adet maske getirerek gerekli kurumlara dağıtmaya başladı.

13.04.2020 21:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:19
Türk boks kulübü, Almanya'da maske dağıtıyor

Almanya'da dört kez üst üste yılın en iyi kulübü seçilmesinin ardından, bu yıl dünyanın da en iyi kulübü ödülünü alan Türk profesyonel boks kulübü EC BOXİNG, maske sıkıntısı çeken Almanya'ya 21 bin adet maske getirerek gerekli kurumlara dağıtmaya başladı.

Korona virüsü nedeniyle iyi önlemler alan Türkiye'de maske sıkıntısı çekilmemesinin ardından yardımları Almanya'ya yönlendirdiğini belirten EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Ülkemizde ise ihtiyaç sahibi olanlara ekmek dağıtımı yaptırıyoruz. Şimdilik günlük olarak bin kişiye ücretsiz ekmek dağıtımı yaptırıyoruz. Bu sayıyı ihtiyaca göre ilerleyen günlerde arttırabiliriz. Bilindiği üzre Almanya'da maske sıkıntısı yaşanıyor. Bunun üzerinde dünyanın çeşitli ülkelerindeki sportif ve ticari ilişkilerimizi kullanarak, 21 bin adet FFP2 isimli nano teknoloji ile üretilmiş maskeyi Almanya'ya getirdik. Eşim Alexandra, antrenörümüz Bülent Başer, şampiyonumuz Goran Gogic ve diğer boksörlerimizle birlikte altı bin adetini hastanelere dağıttık. Kalan maskeleri ise Hamburg Belediyesi'ne teslim ettik. Hamburg Belediyesi bize maskeleri götürürken koruma tahsis edebileceğini belirtti, çünkü şu an maske altın değerinde burada, ancak biz kabul etmedik. Ayrıca dünyanın her yerindeki boksör ve boks adamlarına yazarak adreslerini göndermeleri halinde kendilerine maske gönderebileceğimizi vurguladık" dedi.

Doğum gününü maske dağıtarak kutladı

48. doğum gününü maske dağıtarak geçiren iş ve spor adamı Erol Ceylan, Vietnam'dan getirdiği maskeler ile bu amansız hastalığa karşı insanları yaşatmak için çaba sarf etti. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ve baş antrenörü Bülent Başer, virüs nedeniyle çok sayıda maçlarının iptal olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl İstanbul'da gala planlamıştık. Ayrıca Almanya'nın yanı sıra, dünyanın bir çok yerinde maçlarımız olacaktı,maalesef hepsini iptal etmek zorunda kaldık. Ancak bu zor günler bitince tekrar karşılaşmaları düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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