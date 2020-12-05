Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
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Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor

05.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:55
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyelerinin geliştirdiği projeyle Türk arılarının gen haritası çıkarılacak.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyelerinin geliştirdiği projeyle Türk arılarının gen haritası çıkarılacak.

NKÜ Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Necati Muz, Doç. Dr. Dilek Muz ve Doç. Dr. Nurullah Özdemir'in Akdeniz Havzası Arıları (MEDIBEES) Projesi, Avrupa Birliği'nden 190 bin euro (1 milyon 750 bin lira) destek almaya hak kazandı. Destekle birlikte Doç. Dr. Mustafa Necati Muz ve ekibi, yaklaşık 48 ay sürecek proje kapsamında Türk arılarının gen haritası ile Trakya arısının gen haritasını ve hastalıklara direnç gen haritası çıkarmak için çalışmalara başladı.

Dekan Prof. Dr. Nuri Altuğ, gazetecilere projeyi anlatarak, salgın sürecinin herkesin sağlığını korumasının önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Altuğ, arı ve arı ürünlerinin sağlığın korunmasında büyük bir etkiye sahip olduğunu ifade ederek, "Proje ekibimiz yapmış oldukları çalışmalarla hem ülkemize katma değer kazandırdılar hem de Trakya'daki arıcılığın gelişimi ile yetiştiricilere ve lisans ile lisansüstü öğrencilere katkı sundular. Amacımız bilimsel ortamda her şeyi bilen değil, bildiği konuyu üst düzeyde bilip bilime ve ülkemize katma değer sunan, katkı sunan araştırmacılardır. Akademisyenlerimizin bu projeyle ülkemize büyük katkı ve kazanım sunacaklarını düşünüyorum. Projenin tamamlanmasıyla ilerleyen aşamalarda ihracata önemli katkıları olacaktır" dedi.Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Necati Muz da arı sağlığı ve arı çeşitleri ile ilgili proje çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi. Muz, salgın sürecinde de yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "1 milyon 750 bin lira bütçeli arıcılıkla ilgili yeni projemiz tamamen dış kaynaklardan desteklenen Avrupa Birliği projesi. Bu proje ile Türk arılarının gen haritası çıkarılacak. Trakya arısının gen haritası çıkarılacak. Hastalıklara dirençlerle ilgili gen haritası çıkarılacak. Türk arısının bu hastalıklara karşı direnç, dayanıklılık genleri patentlenecek. Özellikle, 'Rumeli Atamgen', 'Türkgen', 'Vetgen', 'Anadoluarıgen', 'Trakyaapigen' gibi isimlerle patentlenerek dünya bilim camiasına kabul ettirilecek" diye konuştu.

Projenin sonunda Türk arılarının gen haritasını oluşturacakları için mutlu olduklarını dile getiren Muz, "Bu projenin bir diğer parçası Avrupa Birliği gıda kodeksi ve Avrupa Birliği propolis kodeksi yakın zamanda güncellenecek. Dolayısıyla bizim 81 ilden toplayacağımız bal ve propolis numuneleri üniversitemizdeki araştırma merkezimizde, veterinerlik fakültemiz bünyesinde incelenerek özellikleri ve standartları Avrupa Birliği'ne takdim edilecek. Dolayısıyla onlar Türkiye'den ithalat yaparken bizim belirlediğimiz stantlardan faydalanacaklar. Yine proje kapsamında Anadolu ve Trakya'nın endemik bitkilerinden elde edeceğimiz yeni moleküllerle hastalıklara karşı koruma ve mücadelede kalıntısız çevreci çözüm önerileri oluşturacağız" dedi.


Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor
Türk arılarının gen haritası çıkarılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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