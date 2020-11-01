Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti

01.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:32

Türk basketbolunun yurt dışına transfer olan ilk ismi ve spora katkılarıyla efsaneleşen Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti. Granit, Galatasaray'ın basketbolda 1950'li yıllarda elde ettiği "Yenilmez Armada" unvanında takımın önemli ismi olmuştu.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray kulübü eski sporcusu için başsağlığı mesajı yayınladı. "Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Yalçın Granit'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ömrünü Türk basketboluna hizmet vererek geçiren Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Granit'in cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti

HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN YALÇIN GRANİT İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"

YALÇIN GRANİT KİMDİR?

Darüşşafaka'da eğitim alan Yalçın Granit, bu kurumda basketbol kulübünün kurulmasında öncülük etti. Sarı-kırmızılı camiayla, kulübün kurucu başkanı Ali Sam Yen sayesinde tanışan Granit, Galatasaray'ın basketbolda 1950'li yıllarda elde ettiği "Yenilmez Armada" unvanında takımın önemli ismi oldu. Sadece 25 yaşına kadar oynadığı basketbolda kulüp takımlarındaki başarısını Granit, A Milli Takım'a da yansıttı.

Milli takımla 3 Avrupa Şampiyonası görüp en skorer isim olan Granit, 1952 Helsinki Olmipiyat Oyunları'nda da ay-yıldızlı formayı terletti.

Olimpiyatlarda dünya basketboluna kendini gösteren Granit, Fransa'ya giderek Avrupa'ya transfer olan ilk basketbolcu unvanını elde etti. Erken yaştan basketbolu bırakan Granit, başantrenörlük ile yöneticilik hayatında da önemli işlere ve başarılara imza attı.

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana İlham Aliyev Mesut Yılmaz Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Kaan Yildirim Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 23:42:18. #1.14#
title