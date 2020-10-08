Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
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Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü

08.10.2020 09:04 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:16

Milli Takımımız ile karşı karşıya gelen Almanya'da teknik direktör Joachim Löw'ün maçtan sonra Türkçe konuşup Türk oyuncu Emre Can'ın ise sadece Almanca konuşması, Türk taraftarların tepkisini çekti.

Milli Takımımızın berabere kaldığı Almanya'da teknik direktörü Joachim Löw'un maç sonu röportajında Türkçe kelimeler kullanması, Türk asıllı Emre Can'ın ise Türkçe sorulara Almanca cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü

TÜRKÇE SORU ALDI, ALMANCA CEVAPLADI

Maç sonu röportajına çıkan Almanya Milli Takımı kaptanı ve aslen Afyonkarahisarlı olan TRT'nin röportaj teklifini geri çevirmeyerek Türkçe soru aldı. Türkçe sorulara Almanca cevap veren Emre Can'ın bu tutumu özellikle sosyal medyada eleştirildi. Emre Can'ın daha önceden defalarca Türkçe röportaj verdiği biliniyordu.

Öte yandan Almanya Milli Takımı'nın bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştıran teknik adamı Joachim Löw, röportaj alanına geldiğinde muhabirin 'Nasılsınız?' sorusuna "İyiyim, teşekkür ederim siz nasılsınız?" karşılığını verdi. Röportajın bitiminde ise Löw, "Rica ederim, iyi akşamlar" diyerek sözlerini noktaladı.

Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü
Haber Yorumları (6)
AHMET ISPARTALI: TÜRKlük ALLAHın her kuluna bahşetmediği önemli bir lütuftur ben TÜRKÜM diyen ve onunla gurur duyanlar ancak türkçe konuşur. Ne mutlu TÜRKÜM diyene
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CARLOS: Almanlar Milliyetçidir. Türkçe konuşmayarak milli formayı sırtından çıkarmak istemiyor bu kadar basit. hemen yargılamayın.
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MARDİNLİ: Türkçe konuşmak zorunda mı adam! herkes işine baksın!
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