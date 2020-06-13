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Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada

Antalya, koronavirüsle mücadele sürecinde Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında güvenli tatil sertifikası verilen 16 otelle, ülkede birinci sırada yer alıyor.

13.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:13

Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısı her geçen gün artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na dahil olmak isteyen işletmeler, hijyen ve sosyal mesafe açısından mekanlarını yeniden dizayn etti. Otel ve restoranlar, 150 noktadaki denetimi esas alan ve salgından uzak tatil, yeme ve içme vaadi sunan sertifikayı almak için başvurularını sürdürüyor.

Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada

TURİZMİN BAŞKENTİNDE 16 OTEL SERTİFİKA ALDI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) sitesindeki "Konaklama Tesisi Belgelendirme ve Restoran, Kafe Belgelendirme Sorgulama" listesinden derlenen verilere göre, 10 Haziran itibarıyla başvuran 413 işletmeden 57'si belgelendirildi. Konaklama Tesisi Belgelendirme sorgulamasına göre, 363 otel "güvenli tatil" için başvuru yaptı. Değerlendirmelerin ardından, şu ana kadar 49 otel belgeyi almaya hak kazandı, diğerlerinin ise süreci devam ediyor.

Belge alan otellerden 16'sı dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da bulunuyor. Antalya'yı 11 otelle İstanbul, 5'er otelle Ankara ve Trabzon, 3 otelle Muğla takip ediyor. Bu kentlerin dışında Bingöl, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Sakarya, Konya, Denizli ve Gaziantep'de de sertifika alan birer otel bulunuyor.

Restoran, Kafe Belgelendirme listesine göre ise 10 Haziran itibarıyla 50 işletme başvuruda bulundu. Bu işletmelerden 8'i sertifika almaya hak kazanırken, 42 işletme hakkında da belgelendirme süreci devam ediyor. Sertifika alan işletmelerin 6'sı İstanbul'da yer alıyor. Diğer 2 işletme ise Konya ve Trabzon'da bulunuyor.

Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada

"MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 15 Haziran'da iç turizmde, yurt dışı uçuşlar başladığında da dış pazarda hareketlilik beklediklerini söyledi. Güvenli ve sağlıklı hizmet vermek adına gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Yağcı, turizm işletmelerinin "Sağlıklı Turizm" belgesi almak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Başvuruların ve belge alan işletme sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Yağcı, "Antalya, dünya turizminde önemli bir potansiyele sahip. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak önce iç turizmde, sonra dış turizmde misafirlerimizi ağırlamaya hazırız." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'nın 193 ülkeden misafir ağırlayan ve turizmde üst üste rekor kıran bir kent olduğunu belirtti. Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler konusunda da Antalya'nın aktif rol üstlendiğini vurgulayan Atmaca, "Antalya, turizmde kendisini kanıtlamış bir kent. Sektör ilk aşamadan itibaren her gelişmeyi yakından takip etti, atılması gereken adımları attı. Bugün de Sağlıklı Turizm programında öncü olmayı sürdürüyoruz. Büyük bir çaba harcıyoruz. En kısa zamanda Antalya'daki tüm oteller sertifikasını almış olacaktır." diye konuştu. Atmaca, sektörün yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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