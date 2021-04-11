Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek
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Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek

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Malta hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle ağır darbe yiyen turizm sektörünü canlandırmak için harekete geçti. Hükümet tarafından açıklanan turizm teşvik programına göre, ülkeye en az 3 gün kalmak üzere gelen turistlere 200 euroya kadar para verilecek. Programa 3.5 milyon euro bütçe ayrılırken, söz konusu plan kapsamında ülkeye 35 binden fazla turist gelmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda ülkede devam eden seyahat kısıtlamaları sonucu dünya genelinde turizm sektörü durma noktasına geldi.

TÜM ÇABA TURİZMİ CANLANDIRMAK İÇİN

Turizm sektörünün ulusal ekonominin yüzde 27'sini oluşturduğu Malta'da, salgın nedeniyle zarar gören turizm sektörünü canlandırmak ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçiyi ülkeye çekmek için adaya en az 3 gün kalmak üzere gelen turistlere 200 euroya kadar para verileceği açıklandı.

Malta hükümeti tarafından açıklanan turizm teşvik programına göre, söz konusu ödemeyi yerel otellerde rezervasyon yaptıran turistler alabilecek. Beş yıldızlı bir otelde kalmaya karar veren ziyaretçiler, Malta Turizm Otoritesi'nden 200 euro alacak. Benzer şekilde, dört yıldızlı bir otel seçenlere 150 euro, üç yıldızlı otel rezervasyonu yaptıranlara ise 100 euro ödenecek. Malta'nın küçük Gozo adasındaki otellerle yapılan rezervasyonlarda ise sübvansiyon yüzde 10 daha yüksek olacak.

3.5 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Ülkenin Turizm Bakanı Clayton Bartolo, "Plan, uluslararası turizm yeniden başlarken Malta'daki otelleri rekabetçi bir konuma getirmeyi hedefliyor" dedi.

Hükümet programa 3.5 milyon euro bütçe ayırdı. Söz konusu plan kapsamında ülkeye 35 binden fazla turist gelmesi bekleniyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin verilerine göre, 2019'da 2.7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Malta'da, salgının başlangıcından bu yana ziyaretçi sayısı yüzde 80 azaldı.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ VAR

Malta şu anda Avrupa Birliği'nde (AB) koronavirüse karşı en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerden biri konumunda. Yetişkinlerin toplam yüzde 42'sine aşının en az bir dozu yapılırken, ülkede son haftalarda Kovid-19 vaka sayılarında düşüş yaşandığı da belirtiliyor.

Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek
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