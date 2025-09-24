Türkiye Kruvaziyer Turizminde Tarihi Rekora Koşuyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık" dedi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde tarihi bir rekora koştuğunu belirterek, "2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye'yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu, yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor. Kruvaziyer turizmi yalnızca turizm gelirlerimizi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda liman kentlerimizin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağlıyor. Kuşadası ve İstanbul'un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotalarla limanlarımız, kruvaziyer gemilerinin gözde uğrak noktası haline geliyor. Galataport İstanbul da bu başarıya güç katan en önemli merkezlerimizden biri" dedi.

'357 BİN YOLCU İLE REKOR KIRDIK'

2024 yılında 753 olan sefer sayısının, bu yıl yüzde 17 artışla 878'e çıktığını aktaran Ersoy, "Yolcu sayımız 2023'e göre yüzde 56, 2024'e göre yüzde 18 arttı. Yalnızca Ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı. Kruvaziyer turizminde ulaştığımız bu başarılarda, liman altyapılarının güçlendirilmesi ve yatırımların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz'in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi" açıklamasında bulundu.

TURİZM GELİRLERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada da Kuşadası ve İstanbul'un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris'in de kruvaziyer rotalarına dahil edilmesiyle birlikte liman kentlerinde turizm gelirlerinde önemli bir artış yaşandığı belirtildi. Çanakkale'nin Gelibolu yarım adası ile Sinop'un doğal güzellikleriyle, Trabzon'un yaylaları ve Sümela Manastırı ile Samsun'un sahili ve kültürel mirasıyla, Marmaris'in ise eşsiz koyları ve turizm altyapısıyla kruvaziyer yolcularına farklı deneyimler sunduğu ifade edildi.

YÜZDE 130'LUK ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

İstanbul'da Galataport'un da katkısıyla kruvaziyer turizminin büyümesinin sürdürüldüğü kaydedildi. Kruvaziyer yolcularının yüksek harcama potansiyelinin, İstanbul'un turizm gelirlerinde dikkat çekici bir artış sağladığına dikkat çekildi. Yılın ilk 8 ayında ulaşılan verilerle birlikte, sezon sonunda 600 bin yolcu hedefinin aşılması ve geçen yıla göre yüzde 130'luk bir artışın gerçekleşmesi öngörülüyor.