Türkiye, 2024'te Dünyada En Çok Turist Çeken 4. Ülke Oldu

Türkiye, 2024'te Dünyada En Çok Turist Çeken 4. Ülke Oldu
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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçi ile dünyanın en çok turist çeken ülkeleri sıralamasında 4. sıraya yükseldi.

TÜRKİYE, 56,7 milyon yabancı ziyaretçi sayısı ile 2024 yılında dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 4'üncü sıraya yükseldi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UN Tourism) yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre; Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya'yı geçerek 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi. Dünya turizm liginde ilk 5 ülke; Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve İtalya oldu.

'TÜRKİYE, ÖRNEK ALINAN BİR TURİZM ÜLKESİ KONUMUNDADIR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, dünya turizminde ilk 4'te. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre; Türkiye 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle, dünyada en çok turist ağırlayan 4'üncü ülke oldu. Bir önceki yıla göre 1 basamak yükselerek 5'inci sıradan 4'üncü sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaştı. Bu büyük başarı; tarihi mirasımızı ve kültürel zenginliğimizi etkili biçimde tanıtmamızın, güçlü altyapımızın ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğimizin bir sonucudur. Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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