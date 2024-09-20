SunExpress CEO'su: Türkiye Turizmde Rakipsiz

ALMANYA'DA düzenlenen turizm kongresi kapsamında düzenlenen panelde açıklamalarda bulunan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Türkiye'nin rakipsiz bir pazar olduğunu söyledi.

Turizm sektörünün önde gelen firmaları ve havayolu şirketleri Almanya'da düzenlenen TravelTalk Kongress 2024'te buluştu. Kongrenin Türkiye panelinde konuşma yapan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Türkiye'nin global turizm sektöründe önemini anlattı. CEO Kownatzki, "Türkiye, turizmde sunduğu yüksek değerin yanı sıra kültür, spor ve gastronomi alanlarında sunulan çeşitlilik açısından da rakipsiz olmaya devam ediyor. FTI Touristik'in iflasının Türkiye pazarı üzerinde bir etkisini hissetmedik. Aksine, Türkiye, uzun yıllardan beri istikrarlı bir şekilde büyüyen bir pazar olarak öne çıkıyor. Havayolu şirketi olarak gücümüzü Türk-Alman kültürünün etkileşiminden doğan kurumsal ruhumuzdan alıyoruz. Bu etkileşim, önümüzdeki 10 yıl içinde filomuzu ikiye katlayarak olağanüstü bir büyüme gösterebilmemizi mümkün kılıyor. SunExpress'in büyümesinin itici güçlerinden biri frekans artışları. Örneğin, Almanya'daki bazı havalimanlarından Antalya'ya günde yedi sefer düzenliyoruz. Hayata geçirdiğimiz yenilikler ve inovatif iş birlikleri de büyümemizi destekliyor. AirCairo Airlines ve South African Airways ile yaptığımız iş birliği modelleri bunun en güzel örnekleri" dedi.