Sivas'ta Kar Yağışı Kış Turizmini Canlandırdı

Sivas'ta Kar Yağışı Kış Turizmini Canlandırdı
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne kar yağdı. Kayak merkezi beyaza büründü ve yüksek kesimlerdeki köylerde de kar etkili oldu.

SİVAS'ta havaların soğumasıyla birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ile yüksek kesimlerdeki köylerde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece 4 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, sabah saatlerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine de ilk kar düştü. Yağan karla birlikte kayak merkezi beyaza büründü. Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimli köylerinde de kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
