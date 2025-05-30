Pegasus Havayolları'ndan Graz'a Direkt Uçuşlar Başladı

PEGASUS Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Avusturya'nın ikinci büyük şehri Graz'a direkt uçuşlar başladı.

Yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa'nın önemli merkezlerini İstanbul'a doğrudan bağlamaya devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Graz şehrine uçuş başlatan Pegasus Havayolları salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. Havayolu şirketi ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. Uçuş öncesi havalimanında bir tören düzenlendi.