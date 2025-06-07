Norveç'te Turist Vergisi Uygulaması Başladı

Norveç'te Turist Vergisi Uygulaması Başladı
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Norveç'te milletvekilleri, turizmden etkilenen bölgelerde gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirilmesini onayladı. Toplanan fonlar, yerel turizm altyapısının iyileştirilmesi için kullanılacak.

NORVEÇ'te turizmden etkilenen bölgelerde 'turist vergisi' uygulanacağı bildirildi.

Norveç'te milletvekilleri, belediyelerin 'turizmden etkilenen bölgelerde' gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi getirmesine olanak tanıyan yeni vergiyi onayladı. Yasa, yerel yönetimlerin vergiyi kendi takdirlerine göre uygulamalarına izin veriyor. Vergi ile toplanan fonlar hem ziyaretçilere hem de yerel halka fayda sağlayan turizm altyapı projelerinin iyileştirilmesi için kullanılacak. Belediyelerin fonları harcayabilmeleri için tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlamaları ve planlarını hükümete onaylatmaları gerekecek.

Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hükümetinin 'Avrupa'nın geri kalanıyla uyumlu' bir turizm vergisi getirmek üzere 'tarihi bir anlaşmaya' vardığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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