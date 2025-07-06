Lavanta Bahçesi ile Yeşilbuç Köyü Turizm Merkezi Haline Geldi

Lavanta Bahçesi ile Yeşilbuç Köyü Turizm Merkezi Haline Geldi
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Niğde merkeze bağlı Yeşilbuç köyünde 2020 yılında oluşturulan lavanta bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek köyü turizm merkezi haline getirdi. Köy muhtarı, lavanta yağının üretimine başladıklarını ve ziyaretçilere yönelik yeni projeler geliştirdiklerini açıkladı.

NİĞDE merkeze bağlı Yeşilbuç köyü, 5 yıl önce oluşturulan lavanta bahçesiyle turizm merkezi haline getirdi.

Valilik ve İl Özel İdaresi öncülüğünde merkeze bağlı Yeşilbuç köyünde 2020 yılında oluşturulan lavanta bahçesi, muhtarlığa devrildi. 50 dönüm alana ekilen lavanta bahçesi, eşsiz görüntüsüyle köyü turizm merkezi haline getirdi. Köy Muhtarı Cihan Tuna, 2020 yılında hayata geçirilen lavanta bahçesinin yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktası haline geldiğini söyledi.

'HERKES MEMNUN'

Yağ makinesi alıp, lavanta yağı çıkartmaya başladıklarını da anlatan Tuna, "Bu fikir dost meclislerinde ortaya çıktı. Lavantayı Mart 2020'de diktik. İlk yıldan itibaren biçimini aldık ve halen üretim devam ediyor. Lavanta bahçesi, hem turizm acısından köyümüzü cazibe merkezi haline getirdi. Bir lavanta yağı makinesi aldık. Artık yağını da kendimiz çıkarıyoruz. Şu an elimizde stok var ama yakında satışa da başlayacağız. Lavanta yağı psikolojiden temizlik ürünlerine, tarımdan kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılıyor. Az bilinen ama çok faydalı olan hidrosu ise özellikle kadınlar tarafından cilt ve saç bakımında tercih ediliyor. Köyümüze gelen çok oluyor. İleride buraya küçük bir kafeterya açarak turistik cazibe oluşturmayı planlıyoruz. Gelenler gezip vakit geçirsin istiyoruz. Bakımını ve yönetimini tamamen köylü olarak biz üstleniyoruz. Herkes memnun, katılım da yüksek" diye konuştu.

Lavanta bahçesiyle köyün hem ekonomik gelir elde ettiğini hem de çevre köylerden ve şehir merkezinden ziyaretçi çektiğini belirten Muhtar Cihan Tuna, tüm vatandaşları Yeşilbuç köyünü görmeye davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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