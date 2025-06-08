Kemer'de Kurban Bayramı ile Rezervasyonlar Yüzde 90'ı Buldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kurban Bayramı tatiliyle birlikte haziran ayındaki turizm tesislerinde rezervasyonlar yüzde 90'ları buldu. Normalin altında kalan mayısın ardından haziranda yaşanan artış, sektörde temmuz ve ağustos için yüzde 100 doluluk beklentisini kuvvetlendirdi.

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından Kemer'de haziran ayındaki rezervasyonlar, Kurban Bayramı ile birlikte arttı. Bayram tatili dolayısıyla ilçedeki tesislerde rezervasyonlar yüzde 90'ları buldu. Hazirandaki bu doluluk oranı temmuz ve ağustos aylarının da yüzde 100'e yakın dolulukla geçeceği beklentisini oluşturdu.

'GİDİŞATI İYİ GÖRÜYORUZ'

Kaymakam Ahmet Solmaz, "Bölgemiz hava şartlarının da iyileşmesiyle beraber ve tatil imkanının da doğmasıyla ilk tercih edilen yerler konumunda. Hizmet veren sektör temsilcilerimiz de bu konuya her daim hazırlıklılar zaten. Bu konuda şu anda olumsuz bir tablodan, mayıs ayındaki başlangıçtan çok güzel bir duruma doğru hızlı bir şekilde ilerlemekteyiz. Aslında geçen yılki verilerimizi ilk başta yakalamak daha sonra da Turizm Bakanlığımızın genel ülkemiz için koymuş olduğu turizm hedeflerine ciddi manada katkı sağlamak için tüm sektör temsilcileriyle plan program içerisinde devam ediyoruz. İnşallah ilk önce Kurban Bayramı'yla başlayan bu serüven zaten bölgemizin deniz, kum ve güneş anlamındaki en önemli argümanlarının da devreye girmesiyle beraber bu sayılar istediğimiz seviyelere gelecek. Şu andaki doluluk oranları sahadan aldığımız verilerde yüzde 90'lara varmış durumda. Gidişatı bu noktada iyi olarak görüyoruz" dedi.

'SEZONUN GERİ KALANINDAN ÇOK ÜMİTLİYİZ'

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz da "Zor bir mayıs geçirdik. Sadece Kemer değil, tüm Antalya olarak aldığımız bilgiler bu yönde. İstediğimiz gibi geçmedi. Bunların malum sebepleri var. En önemli sebeplerinden biri enflasyon ortamının ve biraz fiyatlarımızın haddinden fazla artmış olması. Buna mukabil rakip diyebileceğimiz Mısır'da fiyatların çok makul ve yarı yarıya neredeyse daha ucuz olması, charterların Mısır'a daha çok bu anlamda kayması ki herhalde orada ticari anlamda daha çok potansiyel görüyorlar. Bunlar bizim için handikap oluşturdu ve mayıs ayı biraz zorlu geçti. Buna bir de hava durumunu eklersek, hepsi bir arada mayıs ayını zor bir hale soktu ve çok iyi geçti diyemeyiz. Bayramla beraber, mayıs sonu ve haziranın başıyla itibaren doluluklarımız şu anda yüzde 90'ları zorluyor. Bugünden yüzde 90'ları görmek temmuz ve ağustosa da aslında ışık tutuyor. Dolayısıyla sezonun geri kalanından çok ümitliyiz. Burada çok da kötümser bakmamak lazım duruma. Ben mayısı diğer aylarda telafi edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.