Kapadokya'da Türkiye'nin İlk Elektrikli Bisiklet Yarışı Düzenlendi

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında Türkiye'de ilk elektrikli bisiklet yarışı başladı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Kapadokya bölgesinde sabah saatlerinde Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları 50 kilometrelik 2 ayrı parkurda start aldı. Türkiye'de ilk kez elektrikli bisikletlerin yer aldığı Kapadokya Bisiklet Festivali'nde Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 131 sporcu pedal çevirdi. Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali'nin ikinci ve son günündeki startları; Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Şahin, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü ve Argeus Travel Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Muammer Sak verdi. Yarışta Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ile Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de sporcularla pedal çevirdi.

KADİR ERDURU: İNANILMAZ BİR ATMOSFER VAR

15 yıldır Kapadokya'da yaşadığını ifade eden Kadir Erduru, "Türkiye'deki bütün yarışlara katılıyorum. E-bike kategorisine geçtim. Kapadokya'daki bu eşsiz ve güzel parkurlarda MTB ve E-MTB'cilerin yarışmasını istiyorum. İnanılmaz bir atmosferi var; parkuru, sıcağı, serini her şeyi muhteşem. Herkesi buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

MERVE ÇİMELİ: HEM KOŞU HEM DE BİSİKLET İÇİN ÇOK KEYİFLİ BİR ROTA

Dün gerçekleştirilen Büyük Sürüş etkinliğinin çok keyifli geçtiğini dile getiren Merve Çimeli organizasyona Adana'dan katıldığını belirterek, "111 kilometrelik bir etap tamamladık, gayet keyifli bir rotaydı. Bugün de yatışımız var. Ben gravel kategorisinde yer alacağım. Daha önce parkurda denemelerimi yaptım gayet güzeldi. Organizasyonumuz güzel, kazasız bitirmek istiyoruz. Kapadokya'nın doğası çok güzel hem koşu hem de bisiklet için çok keyifli bir rota. Dün hafif yağmurla başladık ama sonrası keyifli geçti. Bugün de güneşle başlıyoruz böyle geçer umarım" diye konuştu.