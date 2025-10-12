Çıldır Gölü'nde Yeni Kütük Ev İnşaatı Başlıyor

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Çıldır Gölü sahiline 2017 yılında Finlandiya'dan getirilerek yaptırılan ve 2 yıl önce çıkan yangında yanan 'kütük ev'in yerine yenisi inşa ediliyor. Rusya'dan getirilen özel ağaçlarla yapımına başlanan 'kütük ev' ile doğa turizminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve dört mevsim doğa turizmine ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nün kıyısındaki Kars'ın Arpaçay ilçesinde 'kütük ev' inşa edildi. Finlandiya'nın Pudasjarvi şehrinden getirilen ağaçlarla çivi kullanılmadan birbirine geçme olarak yapılan ve 2 milyon liraya mal olan 'kütük ev' 2017 yılında hizmete açıldı. Yöre turizmini canlandıran Arpaçay Kütük Ev, 9 Ekim 2023'te çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Arpaçay ilçesinde yeni bir kütük ev inşası için Kars İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında protokol imzalandı. SERKA'nın desteğiyle inşa edilecek kütük ev için Rusya'dan özel ağaçlar getirildi. Çıldır Gölü kıyısında yeniden inşasına başlanan kütük evin yaklaşık 30 milyon liraya mal olacağı tahmin ediliyor. 500 metrekare alana sahip olacak kütük ev, günübirlik tesis olarak hizmet verecek. Tesiste, konaklamalı 6 oda, 100 kişilik kapalı restoran, 140 kişilik açık restoran, 16 kişilik özel yemek bölümü, kafe alanları, çocuk oyun alanı, idari ofisler, mutfak ve teknik alanlar yer alacak.

'AMACIMIZ DOĞA TURİZMİNİ GÜÇLÜ HALE GETİRMEK'

Kütük evin yapımına ilişkin bilgi veren Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, projenin yalnızca bir yapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Kars Valiliği ve İl Özel İdaresi olarak bölgesel kış ve yaz turizmini geliştirmeye yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu proje, Arpaçay'ın doğası, kültürü ve misafirperverliğini yansıtan bir yaşam alanıdır. Amacımız Kars'ın kuzeydoğusunda doğa turizmini daha güçlü hale getirerek, bölge halkına ekonomik katkı sunmak ve Arpaçay'ı vazgeçilmez bir destinasyon haline getirmektir" dedi.

Bölgedeki turizm yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Tekcan, "Kütük ev projesine entegre çalışmalarımız sürecek. 2026 yılı itibarıyla Çıldır Gölü kıyısı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek daha konsept bir turizm tesisi haline gelecek. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Valimiz Ziya Polat ve Milletvekilimiz Adem Çalkın'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.