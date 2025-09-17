Antalya'da 12,8 Milyon Turist Sayısına Ulaşıldı

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 15 Eylül itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısının 12 milyon 800 bini geçtiğini belirterek, okullar açıldıktan sonra İngiliz, Rus ve Alman turistlerle otellerde yoğunluk yaşadığını söyledi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'nın 15 Eylül itibarıyla 12,8 milyon turist sayısıyla geçen seneyle hemen hemen aynı düzeyde olduğunu söyledi. Kaan Kavaloğlu, "Turizmin bütün bileşenleri olarak baktığımızda, çok kolay geçmeyen bir sezon oldu. Temmuz'un başında doluluklarda bir parça zorlandık. Bir de ortalama konaklama sürelerinin azalmasıyla birlikte otellerin doluluklarında farklılıklar oluşmaya başladı. Temmuz ayının ikinci yarısından sonra yüksek sezonu tam anlamıyla yaşadık. Hatta okulların açıldığı son haftaya kadar ciddi anlamda rezervasyon aldık" dedi.

EYLÜLDE RUS, ALMAN VE İNGİLİZ YOĞUNLUĞU

Ruslar, Almanlar ve İngilizlerin ilk üç sırayı paylaştığını açıklayan Kavaloğlu, bu dönemde Türkiye ve Antalya'nın Polonya, Romanya, Kazakistan, Hollanda pazarlarından da ciddi talep görüldüğünü söyledi. Kavaloğlu, "Ama esas bizi en mutlu eden şey, iç pazardaki yoğunluk ve yurt dışında yaşayan Avrupalı Türklerin Antalya'ya ve Türkiye'ye ilgileriydi. Açıkçası okullar açıldıktan sonra da yoğunluk devam etti ama iç pazarın yoğunluğu biraz azaldı. Sadece küçük çocuklu aileler ve çiftler tatil yapmaya devam etti eylülün ilk yarısından sonra. Dolayısıyla şu anda tamamen İngilizler, Ruslar ve Almanlarla oteller çok ciddi yoğunluk yaşıyor" diye konuştu.

EKİM AYINDA YÜKSEK DOLULUK BEKLENİYOR

Ekim ayında Almanlar, İngilizler ve Belçikalıların çeşitli tatil periyotları olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "Dolayısıyla ekim ayında da yüksek doluluk bekliyoruz. İklim şartları elverdiği sürece de kasım ayının üçüncü haftasına kadar sezonu uzatmayı hedefliyoruz. Turizmi çeşitlendirmeyle ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle deniz, kum, güneş turizminin dışında kültür turizmi, spor turizmi, MICE turizmi dediğimiz toplantı seminer ve kongre turizmi, golf, futbol ve diğer kapalı spor salonunda yapılan müsabakalarla ilgili spor turizminde çok ciddi çalışmalar var Antalya için. Dolayısıyla kışın alternatif turizm şekilleriyle ilerleyeceğiz. Antalya büyük yatak kapasitesine sahip. Kış aylarının yaz ayları kadar yoğun olmayacağını biliyoruz. Buna göre de hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

YÜZDE 30 İNDİRİMLİ TATİL DÖNEMİ

Temmuz ve ağustos aylarının turizmde fiyatların en yüksek dönemi olduğunu ifade eden Kavaloğlu, "Ama ilk defa nisan, mayıs, haziranda iç pazarda ciddi talep gördük. Şimdi eylül, ekim, kasım aylarında ciddi talep görüyoruz. Dolayısıyla artık iç pazar sadece temmuz, ağustos aylarına sıkışmış pazar değil. Fakat okul tatillerinin, haziranın üçüncü yarısıyla eylülün birinci haftası arasında olması, burayı yüksek sezon haline getiriyor. Ama imkanı olanlar, çocukları küçük olanlar, çiftler daha indirimli fiyatlarla, yüksek sezona göre eylülün ikinci yarısından sonra yüzde 30 daha indirimli hale geliyor. Sadece haziran, temmuz, ağustos aylarını fiyatladığınızda fiyatlar bir parça yüksek görülebilir ama eylülde, ekimde ve kasımda tatil yaptığınız zaman indirimli tatil fırsatı doğdu iç pazara. Dolayısıyla Türk misafirlerimiz bunu değerlendiriyor şu anda" değerlendirmesinde bulundu.

17 MİLYON SAYISI DOYUM NOKTASI

Bu yıl turist sayılarının çok başarılı geçen 2024 ile paralel gittiğini söyleyen Kavaloğlu, "Sadece çok kötü bir kış ayı geçirdik. Ocak, şubat, mart çok zor geçti. Bu yılın ilk çeyreğinde çok zorlandık. Ama daha sonra toparlanma oldu. Nisan ayı toparladı. Mayıs ayı hemen hemen aynı oldu. Artık doyum noktasına ulaşmış bir sayıya hakimiz. Bu 17 milyon sayısını onun için çok önemsiyorum. 17 milyon ve 17 milyon 500 bin arasında yaklaşık 2- 3 sene devam eder. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde bambaşka bir durum olur. Savaşın bitmesiyle birlikte 18, hatta 20 milyonları göreceği zamanlar olacaktır" diye konuştu.

SONBAHAR TURİSTİ OTELDEN ÇIKIYOR

Yaz aylarının çok sıcak olması nedeniyle 'Gece Müzeciliği' uygulamasını çok önemsediklerini söyleyen Kavaloğlu, "Antalya'nın en büyük özelliği dünyanın belki de en yüksek sayıda antik kentine sahip olması. En güzel antik kentlerin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Gece müzeciliği aracılığıyla turistin akşam ziyaret etme şansı oldu. Eylül, ekim, kasım ayları ise iklim şartları, sıcaklıklar açısından buna daha elverişli. Özellikle bu tarz otel dışı turların yüksek olduğu bir zamana geldik diyebiliriz" dedi.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,