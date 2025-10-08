Amasra'ya 947 Rus Turist Daha Geldi

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 85'inci kez yanaşan, 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile kente 947 Rus turist geldi. Böylece 3 yıl 2 ayda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 108 bin 998 oldu.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah 947 yolcu ve 429 personelle Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezintiyi çıktı. Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor. Gemi, bu akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek.

Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplam 85 seferde 108 bin 998 Rus turist taşırken, bu yıl sonuna kadar 5 sefer daha düzenlenecek.