AJet, Rotterdam Seferlerine Başlıyor
AJet, yurt içi ve yurt dışındaki uçuş ağını genişleterek, 22 Şubat 2026 tarihinden itibaren İstanbul'dan Rotterdam'a haftalık 4 sefer düzenleyeceğini duyurdu. CEO Kerem Sarp, yeni hattın Türkiye'nin en genç ve en hızlı büyüyen hava yolu olarak hikayeye yeni bir destinasyon eklemenin mutluluğunu ifade etti.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet CEO'su Kerem Sarp,"Rotterdam'ı uçuş ağımıza eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz! 22 Şubat 2026 tarihinden itibaren haftalık 4 frekans İstanbul (SAW) - Rotterdam (RTM) seferlerine başlayacağız. Yeni hattımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin en genç ve en hızlı büyüyen hava yolu olarak hikayemize yepyeni destinasyonlar eklemeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm