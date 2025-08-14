AJet, Ankara'dan İspanya'ya Uçuşlara Başladı

AJet, Ankara'dan İspanya'ya Uçuşlara Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AJet, Ankara'dan Madrid ve Barselona'ya direkt uçuş seferleri başlatıyor. İlk seferler 23 ve 24 Ekim 2025'te gerçekleşecek. Bilet fiyatları 99 Euro'dan başlıyor.

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Ankara'dan İspanya'nın Madrid ve Barcelona kentlerine uçuşlara başlıyor. İki kente biletler 99 Euro'dan satışa çıkartıldı.

Ankara'dan 22 ülkede 29 noktaya sefer yapan AJet, İspanya'da Barselona ve Madrid kentlerine direkt sefer başlıyor. Ankara'dan Madrid'e ilk sefer 23 Ekim, Barselona'ya ise 24 Ekim 2025'te yapılacak. Havayolu şirketi Ankara'dan Barselona'ya Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi olmak üzere haftanın 4 günü; Madrid'e ise Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın 3 günü sefer düzenleyecek. Ankara'dan iki kente yapılacak seferlerin biletleri 109 dolardan, İspanya'dan Ankara'ya yapılacak seferlerin biletleri ise 99 eurodan başlayan fiyatlarla bugün satışa sunuldu.

BAŞKENTİ DÜNYA'YA BAĞLIYORUZ

Uçuşlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, " Ankara'dan iç ve dış hatlarda en fazla noktaya uçan havayolu olarak, iki yeni rotamızı daha hayata geçiriyoruz. Avrupa'dan Kafkaslara, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş ağımızla; Ankara'yı dünyaya bağlıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, Ankara'dan daha fazla ülkeye uçmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Erdoğan'dan Özel'e 1 milyon TL'lik dava
'Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin' diyen Özgür Özel'den bomba iddia

"Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin" diyen Özel'den bomba iddia
Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı

Ünlü oyuncu, tatilde ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.