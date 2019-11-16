Turizm sektörüne 1 milyon öğrenci hazırlığı

16.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:30

Turizm sektöründe nitelikli istihdamı arttırmayı hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) işbirliği kararı aldı. BAU, TTYD iş birliğinde, bugünün liderlerini geleceğin liderleri ile buluşturarak, yeni fikirlerin geliştirilip sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin Türkiye'de turizmi 12 ay boyunca kesintisiz sürdürme vizyonu ışığında geliştirilen iş birliğinin hedefi, üniversite öğrencilerine tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı kazandırmak. Ayrıca, iş birliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi her akademik yılda biri yüksek lisans, biri de doktora olmak üzere iki öğrenciye yüzde 100 oranında eğitim bursu verecek. Bunlar 'TTYD Doktora Bursu' ve 'Murat Dedeman Yüksek Lisans Bursu' olarak adlandırılacak.

İş birliği kapsamında sektörün önde gelen isimleriyle buluşma imkanı yakalayacak olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörü olan turizm hakkında eğitim imkanı bulabilecekler.

İmzalanan protokolde heyecan yaratan bir diğer madde de TTYD Barlas Küntay Turizm İnovasyon ve Girişimcilik Ödülü oldu. Ödülün bu seneki başlığı 'Turizm Sektöründe Önlenebilir İsraflar – Bilinçlendirme' olarak belirlendi.

Yarışma başvuruları Eylül-Aralık ayları arasında BAU'ya yapılacak. Belirlenecek miktarda para ödülünün yanı sıra, kazananların aileleriyle birlikte TTYD üyesi bir otelde bir yaz tatili yapma fırsatının yanında, arzu ettiği taktirde, yine TTYD üyesi bir tesiste yaz sezonu boyunca staj yapma imkanı da bulacak. Sonuçlar mart ayında toplanacak ve TTYD mensuplarından oluşacak Değerlendirme Komitesi'nce belirlenecek.

TURİZM 4 AYLIK GEÇİCİ BİR İŞ OLMAKTAN ÇIKARAK 12 AYA YAYILACAK

Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan iş birliği hakkında açıklamada bulunan TTYD Başkanı Oya Narin: "Nitelikli iş gücü, turizm potansiyelimizi yükseltmemizin önemli unsurlarından birini oluşturuyor. İşte biz de bu bakış açısıyla 60 milyar dolarlık gücüne sahip Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile turizm sektöründe nitelikli istihdamı artırmak amacıyla güzel bir iş birliği yaptık. Burada açılacak programlardan mezun olanlar, turizmi sadece 3-4 aylık geçici bir iş olarak değil tüm yıla yayılan bir iş ve kariyer imkanı olarak değerlendirecekler. Bu iş birliği ile turizm veya turizmle bağlantılı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecekler. Biz de sektörümüzün önde gelen yönetici ve profesyonellerini sistemli biçimde programa dahil olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileriyle buluşturacağız. Turizm sektörümüz, öğrencilerimiz ve ülkemiz adına çok yararlı olacağına inandığım bu iş birliği için başta Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şirin Karadeniz olmak üzere katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Şirin Karadeniz, "Üniversitemiz, ülkemizin küresel marka haline gelmesi için farklı sektörlerde yapılan çalışmalara destek vermektedir. Hepimizin de bildiği gibi bu sektörlerden biri küresel ekonominin en önemli ve hızlı büyüyen sektörü olan turizmdir. Global bir ağa sahip olan üniversitemiz, Turizm Yatırımcıları Derneği ile imzalamış olduğu protokol ile sektöre yetişmiş iş gücü sağlamayı, nitelikli araştırmalara ev sahipliği yapmayı ve bunu uluslararası platformlara taşımayı hedeflemektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımız ile öğrencilerimiz, turizm sektörünün özelliklerini anlayarak fark yaratacakları noktaları belirleyebilecek ve müşteri memnuniyeti için daha kapsamlı bilgi sahibi olacaklar. Bu bilgileri harmanlayarak, sektörün geliştirilmesi gereken noktalarına yönelik yapacakları çalışmalar ile turizm sektörünü daha da yukarılara taşıyabilecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA