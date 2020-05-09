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Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem

Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
09.05.2020 07:51 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:03

Antalya'daki antik kent Olimpos'ta bazı alanların 1. derece sit alanından 3. derece sit alanına düşürülmesiyle birlikte, bazı yerler imara açılmış oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise "Olimpos gibi bir değerin bozulmasına ben de izin vermem" diye garanti verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayladığı Koruma Amaçlı İmar Planı, Kumluca Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarıldı. Bazı alanlar 1. derece site dahil edilirken, bazı alanların da sit derecesi 1'den 3'e düşürüldü.

"MÜSAADE ETMEM"

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; sosyal medyada Olimpos'un ranta açıldığı, betonlaşacağı iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy şu açıklamayı yaptı:

"Olimpos Kazı Başkanlığı'nın teklifiyle 2017 yılında 1. derece, 2. derece ve 3. derece arkeolojik sit sınırı olarak belirlenmiş ve elde edilen ilk verilere göre 1. derece arkeolojik sit sınırı büyütülmüştür. Alternatif turizm destinasyonu olan ağaç evler kısmı ise 3. derece sit olarak belirlenmiştir. Olimpos gibi bir değerin bozulmasına müsaade etmem. Teknik ekiplere talimat verdim. Aykırı uygulamalar olması halinde bugüne kadar yapıldığı gibi bugün de gereği yapılacaktır" yanıtını verdi.

Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem

Ekonomi Manşet

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